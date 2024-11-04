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▲香港歌王陳奕迅（Eason）稍早也正式公布了好消息，他將繼續擔任奧術第二季中文主題曲的演唱者。（圖／IG@mreasonchan）

▲《奧術》第二季播出時間。（圖／YT@Netflix Taiwan）

香港歌王陳奕迅（Eason）今（4）日宣布，將在本週四（11/7）發布新歌，且是與《奧術》第二季合作中文主題曲，也就是〈孤勇者〉接班曲，因此消息曝光後，瞬間也發大批粉絲期待喊「孤勇者後繼有人」、「準備好循環播放了」。2024年《英雄聯盟》S14世界大賽決賽在昨（3）日凌晨落幕，T1與BLG展開5場激鬥，最終由 T1 險勝，Faker也順利締造5冠神話，不過本次賽事的開幕式當中，針對《英雄聯盟》遊戲IP改編動畫《奧術》第二季的相關元素不如3年之前般多，而玩家也很關心《奧術》劇情的後續發展。《英雄聯盟》S14世界大賽結束後，《奧術》（Arcane）第二季也確定將在11 月 9 日於Netflix 獨家上線，隨著多段預告片的釋出，透露的資訊也越來越多。此外，本次《奧術》第二季也與第一季相同，採取3週分次更新，第一幕在11月9日率先上架，第二幕則要等到11月16日，最後的第三幕大結局將在11月23日播出。而香港歌王陳奕迅（Eason）今（4）日稍早也正式公布了好消息，他將繼續擔任奧術第二季中文主題曲的演唱者，這首新曲也將在11月7日搶先發布。事實上， 3 年前奧術第一季播出時，中文主題曲〈孤勇者〉也是由陳奕迅所演唱，更成為近年來最火紅的華語神曲，因此許多粉絲也期盼奧術第二季的中文主題曲能再造顛峰。針對第二季主題曲，陳奕迅也表示：「，11月7日，是救贖，更是新生，coming soon…」