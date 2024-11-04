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洋基在世界大賽差點遭道奇橫掃，最終系列賽仍以1比4輸掉冠軍，其中G5更是因為要命失誤而慘遭逆轉，《紐約郵報》資深記者Joel Sherman痛批洋基從未處理好困擾他們整季，那可笑的基本功和執行力，連對手道奇都深知其缺點，並狠狠掐住命脈。Sherman以「道奇知道了洋基的致命弱點，並殘酷地揭露了它」為題分析洋基今年輸掉世界大賽冠軍的原因，他直言，洋基每年應對球賽的方式似乎都是追求更多的全壘打和高揮空率的投球，「這當然很有價值，但當你遇上道奇這樣也有這些優勢的對手時，勝負關鍵會在哪？」並點出道奇右外野手Mookie Betts精彩界外接殺，即便你是名人堂等級的選手也必須如此積極。「要在棒球上取得成功，就必須不懈地、帶著熱情、專注和自豪去強調和練習基本動作。」並且整隊從上到下包含Aaron Judge在內都要貫徹始終，否則你就會被你自以為的天賦和敷衍行事給擊倒，Sherman直言，若一整季下來重複錯誤而不改善，因天賦取得的90幾場勝利，最終就會顏面掃地出局。Sherman更進一步指出對手道奇更是深知其道理，「道奇隊在偵查會議中告訴球員們的是，洋基隊更依賴天賦而非基本功。如果你有目的性地積極跑壘，洋基隊就會自我失誤。」並在關鍵時刻加大這種差距。