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中職味全龍當家二壘手李凱威本季延續穩定表現，以優異的守備和打擊成績再度奪下二壘金手套獎，完成三連霸。不僅如此，今年球季揮出135支安打創下生涯單季新高，獲得最佳九人二壘手。談到明年目標，李凱威設定挑戰安打王，期望在打擊取得更大突破。今年李凱威打擊成績也顯著提升，單季打擊率首度突破3成（.319），安打數達135支，刷新個人紀錄，包含2支全壘打並貢獻34分打點。李凱威坦言，球季初狀態不錯，但過去賽季中期常因疲勞影響到表現，「明星賽後有稍微調整，感覺比較好，就一路順著好感覺到賽季結束。」李凱威打擊進步，隊上好友吳睿勝幫了不少忙，「私底下我們是很好的朋友，他常常給我的建議都有點到問題，我也照著去做看看。剛進職棒什麼都不懂，後來發現他對打擊有研究，聽他建議去做，的確收到效果，所以我也很常向他請益。」守備方面，李凱威本季出賽115場，其中有113場鎮守二壘，累計552次守備機會，共有231次刺殺、316次助殺、僅5次失誤，並成功策動73次雙殺，守備率高達0.991，完成二壘金手套三連霸。對於連年競爭激烈的二壘金手套獎項，李凱威表示：「每年都覺得很競爭，賽季有很多變化，我儘量把自己能控制的事情做好，大家互相競爭才能刺激自己進步。」今天的頒獎典禮上，李凱威穿著米色低調西裝出席，「其實當初很想穿紫色，但沒有勇氣穿，老婆也說低調一點。」他也透露未來有機會拿下大獎時會考慮穿紫色出席。至於心目中的大獎為何？李凱威直接喊話想要拚安打王。