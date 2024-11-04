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台灣中油今（4）日舉行新舊董總交接儀式，但離奇的是卸任董事長李順欽並未出席儀式。台灣石油工會理事長陳嘉麟現場致詞不僅為李順欽抱不平，更點名經濟部長郭智輝缺席交接儀式。經濟部澄清，部長並非不重視中油，而是正好在接見外賓並主持會議，也肯定李順欽為中油貢獻。中油新任董事長方振仁、總經理張敏今日布達，交接儀式由主管國營事業的經濟部次長連錦漳監交。尷尬的是，理應要把印信交給方振仁的李順欽卻缺席。對此，陳嘉麟致詞時火力全開，一邊為李順欽抱屈，稱他不願意出席儀式是因為中油公司此次人事布達並沒有被通知他，而是他看媒體報導才知道。他緊接著也點名，過去交接儀式都是由經濟部長出席負責，但今天是由次長出席；即便中油公司是國營事業營業額最大的公司，比台電還大，但是部長還是無法親自前來，引起現場員工一陣訕笑、鼓掌。針對為何沒有出席，記者致電李順欽，對方以簡訊回覆：「謝謝您近年的關心與協助，我已自中油退休，不宜再發表任何跟公司有關的意見。」面對來自台灣石油工會的批評，經濟部表示，台灣中油近3次董總交接典禮，有2次由次長出席監交，包括2017年11月由時任經濟部次長龔明鑫、2019年3月由時任經濟部次長曾文生出席；2022年4月才是由時任經濟部長王美花出席。經濟部強調，部長今日是因需要接見外賓並主持會議，因此委請連錦漳出席監交儀式，僅是行程時間剛好衝突，「事實上，上月中油深層地熱開鑽，郭部長也到宜蘭參與感謝，同時自費宴請第一線鑽井隊同仁，表達對同仁辛勞的謝意」，強調台電中油肩負社會重責，手心手背都是肉，沒有孰重孰輕，一樣重要。另外，針對李順欽是因為不滿未告知人事布達，經濟部表示，事實上國營司在事前已與李順欽說明，仍肯定李順欽多年來為中油努力，從三接工程到煉製轉型，感謝中油老兵為中油打拚的辛勞，「此次公司董總皆由內部升任，代表世代接班，也是政府對中油專業的肯定，讓中油業務推動持續穩定順利。」