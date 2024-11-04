我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林青霞（右）不顧外界批評，依舊決定要與秦漢（左）陷入熱戀。（圖／甲上提供）

▲秦祥林（右）突然與蕭芳芳離婚，遠赴美國陪林青霞（左）療傷。（圖／摘自國家影視聽中心）

▲據傳秦漢（右）曾向林青霞（左）下跪，求她不要分手。（圖／翻攝微博）

「台灣影壇第一美女」林青霞年輕時在路上被星探發現，進而開啟她的演藝事業，直到婚後淡出螢幕，一共拍過上百部作品，更獲得金馬影后、金馬60終身成就獎的殊榮。事業風光的她卻在感情的路上磕磕絆絆，其中與「二秦」秦漢、秦祥林的愛情故事當時鬧得沸沸揚揚、人盡皆知，但最後都未修成正果，反而是與香港富商邢李㷧結婚，才終於有了幸福歸宿。1973年，當時年僅19歲的林青霞以電影《窗外》出道，也與同劇演員秦漢相識，秦漢在片場對她細心照顧，加上秦漢迷妹的身份，林青霞很快陷入秦漢的魅力中。相隔4年兩人再度合作電影《我是一片雲》，很快地秦漢逐漸對林青霞產生好感，兩人天雷勾動地火，火速陷入熱戀中。不過當時秦漢其實是有婦之夫，元配邵喬茵得知此事後氣到直接到片場監督兩人，更打電話和林青霞嗆聲：「我是不會和秦漢離婚的」，雖然林青霞承諾就算秦漢找她也不會赴約，但外界還是認為林青霞是「破壞家庭的小三」，使她內心備受煎熬。然而，林青霞不敵輿論的壓力，在友人的建議下選擇赴美散心，後來同樣是《我是一片雲》的男演員秦祥林突然與當時妻子蕭芳芳離婚，選擇到美國陪林青霞療情傷，令她感動不已，衝動之下與男方訂下婚約。不料這段關係只維持4年，林青霞在聽到秦漢離婚後，匆匆與秦祥林解除婚約，接著隔年兩人在瓊瑤的撮合下復合，愛情長跑足足10年。林青霞和秦漢在這10年間愛的轟轟烈烈，正當外界以為兩人能步入紅毯時，卻傳出分手的消息，林青霞在自傳中透露，38歲那年有一場戲被劍刺中頭，但回家後太累倒頭就睡，起床後發現身體、床單被染的全部都是血，她直言：「從那刻開始就很想要一個安定的家，我也有想過，要在40歲之前一定要給人生一個大轉變，不要再拍電影了。」不過秦漢遲遲不肯求婚，最後讓林青霞失望鐵了心要分手，已故藝人高凌風曾分享當時秦漢甚至下跪挽留，仍無法讓林青霞回頭。根據報導指出，秦漢曾委婉地講出不和林青霞結婚的原因，「兩個人的結合最重要是談得來，最怕是沒話可說，螢幕上的情愛一旦落實到生活的柴米油鹽中，或許不是當初那麼美好，這就是為什麼相愛容易相守難。」苦戀10年最後卻換來一場空，令林青霞難過不已，幸好後來遇到香港富商邢李㷧，兩人交往半年隨即閃婚，並生下兩個漂亮女兒。不過外界始終認為兩人外型不匹配，也很好奇林青霞為何選擇火速與邢李㷧結婚，她回答：「因為他願意無條件的疼愛我」，當時林青霞獨自在香港打拚10年，內心始終期盼有一個溫暖的家，剛好邢李㷧出現在她的生命中，又給了秦漢不敢給的承諾，這才決定攜手共度下輩子。