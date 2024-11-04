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▲楊謹華被說演技爛走心。（圖／記者朱永強攝）

▲楊貴媚家裡有「馬」的擺飾，希望能在金馬拿下一座獎。（圖／記者朱永強攝）

▲謝盈萱自嘲今天的造型很像史豔文。（圖／記者朱永強攝）

▲曾莞婷飾演不願意演媽媽的美魔女演員「茵茵」。（圖／記者朱永強攝）

▲鍾欣凌飾演經紀人「胖姐」。（圖／記者朱永強攝）

▲陳庭妮（左起）、謝盈萱、楊謹華、謝瓊煖在劇中飾演閨密。（圖／記者朱永強攝）

楊謹華、謝盈萱、楊貴媚、曾莞婷等人今（4）日出席《影后》上線記者會，之前為了宣傳，將楊謹華和謝盈萱在後台吵架的片段放在Threads上，因為影片是偷拍視角，沒有拍到臉，但兩人聲音太好認，讓許多網友以為是真的在吵架，楊謹華走心說，「還有人罵我們演技爛，有點生氣！」楊謹華和謝盈萱在劇中飾演閨密撕破臉，楊謹華罵她怎麼可以說不演就不演，謝盈萱則說好不容易拿了個影后，隔天版面都在說她搶了楊謹華的獎，兩人爭執畫面也被PO到社群平台上，今在記者會上，謝盈萱笑喊，「重點還有人以為是真的。」楊謹華也澄清，「是宣傳方式！還有網友罵我們兩個演技有夠爛，我還有點生氣，怎麼這樣講。」除此之外，楊謹華在劇中和新人演員詹懷雲有感情戲，被問到姐弟戀有沒有回春的感覺？她賣關子說，「一定有開心啦！不騙人，懷雲很棒，他很聽得懂導演要什麼，讓我非常驚訝，因為他的表演經歷沒有到這麼多，但每次都達到目標，確實也影響到我，讓我有回到少女時期。」而劇中提及女明星不能變老變胖，還不能罵髒話、整形，問到女明星有什麼不可以做的事，楊謹華說，「我大部分時間都還是做自己，我也變胖過，確實也是不好看，不能談戀愛？我一直都有在談，只是公開與不公開。」陳庭妮也說，談戀愛一定是要談，只是公不公開而已。謝盈萱好奇反問主持人海芬，覺得女明星不能做什麼，海芬說「不要放真心」，剛開始拍戲的時候，跟劇組每個人感情都很好，殺青的時候大家也都說戲散人不散，但後來發現那都是話術，一定都會散，「可以很喜歡當下，但不要很投入，而且所有的祕密最好只講給完全陌生的人聽，不要講給你最在意的人聽，反目成仇的時候他知道那個最痛。」太真實的答案讓全場歡呼聲不斷。最後，既然有關於「影后」就不能不問，剛拿下金鐘視后的楊貴媚，也即將在本月金馬獎爭女配，楊貴媚分享另類得獎「撇步」，如果家裡有擺飾是馬的，馬頭不能朝外面，朝內代表把獎拿回家，結果有天她弟弟把馬頭朝外，說這樣才會向外奔馳，姊弟倆爭執不休，楊貴媚說，「我說那就沒工作了，奬要拿回家啊，我們家的馬很忙欸！」