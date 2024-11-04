江坤宇五連霸金手套！2024明台產險中華職棒頒獎典禮，今（4）日將於晚間18點30分在台北萬豪酒店盛大舉辦，而金手套獎得主已經頒布，中信兄弟當家游擊手「小可愛」完成金手套獎五連霸，並且連續四年獲得最佳九人游擊手獎殊榮。對於明年是否希望挑戰連霸，江坤宇說：「我覺得順其自然，目標想要比今年的自己更好」，此外，提到確定行使自由球員權利的兄弟隊友詹子賢，江坤宇則說：「希望他可以留下。」
對於連霸順其自然 希望同隊「哥哥」留下
江坤宇雖然在開季一度遭遇傷勢，但在回歸後仍繳出穩定賽季，今年在游擊位置共440次守備機會，161次刺殺、273次助殺、守備率0.986，拿下滿分210分，完成游擊手金手套獎五連霸；打擊方面擊出90支安打、2支全壘打、50打點、打擊率0.278，連續四年獲得最佳九人游擊手獎殊榮。
被媒體問到是否會想要繼續連霸，江坤宇回應道：「我覺得順其自然，這就是每年、每年結束後，算是審視一整年的自己的方式，其實一開始也有點傷勢，感覺到身體健康很重要，希望保持身體健康，希望明年可以超越今年的自己。」
另外，談到今（4）日成為中職本季第1位行使自由球員權利的隊友詹子賢，江坤宇沒有猶豫地說道：「當然希望他可以留下來，因為他非常照顧我，就像大哥哥一樣。」
最後，談到球隊今年封王，江坤宇透露：「周思齊、官大元兩位學長在今年引退，大家目標就是希望給這兩位學長的生涯最後一年，可以一起為他們拿一座總冠軍，所以團隊氣氛很好，企圖心都展現的很強烈。」
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江坤宇雖然在開季一度遭遇傷勢，但在回歸後仍繳出穩定賽季，今年在游擊位置共440次守備機會，161次刺殺、273次助殺、守備率0.986，拿下滿分210分，完成游擊手金手套獎五連霸；打擊方面擊出90支安打、2支全壘打、50打點、打擊率0.278，連續四年獲得最佳九人游擊手獎殊榮。
被媒體問到是否會想要繼續連霸，江坤宇回應道：「我覺得順其自然，這就是每年、每年結束後，算是審視一整年的自己的方式，其實一開始也有點傷勢，感覺到身體健康很重要，希望保持身體健康，希望明年可以超越今年的自己。」
另外，談到今（4）日成為中職本季第1位行使自由球員權利的隊友詹子賢，江坤宇沒有猶豫地說道：「當然希望他可以留下來，因為他非常照顧我，就像大哥哥一樣。」
最後，談到球隊今年封王，江坤宇透露：「周思齊、官大元兩位學長在今年引退，大家目標就是希望給這兩位學長的生涯最後一年，可以一起為他們拿一座總冠軍，所以團隊氣氛很好，企圖心都展現的很強烈。」