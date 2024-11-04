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▲在台灣大賽系列賽中，中信兄弟的守備即便偶有失誤，但整體穩定性仍是全聯盟首屈一指。特別是黃金二游搭擋，岳東華與江坤宇的組合，守備範圍與穩定性兼具。（圖／記者葉政勳攝）

江坤宇五連霸金手套！2024明台產險中華職棒頒獎典禮，今（4）日將於晚間18點30分在台北萬豪酒店盛大舉辦，而金手套獎得主已經頒布，中信兄弟當家游擊手「小可愛」完成金手套獎五連霸，並且連續四年獲得最佳九人游擊手獎殊榮。江坤宇雖然在開季一度遭遇傷勢，但在回歸後仍繳出穩定賽季，今年在游擊位置共440次守備機會，161次刺殺、273次助殺、守備率0.986，拿下滿分210分，完成游擊手金手套獎五連霸；打擊方面擊出90支安打、2支全壘打、50打點、打擊率0.278，連續四年獲得最佳九人游擊手獎殊榮。被媒體問到是否會想要繼續連霸，江坤宇回應道：「我覺得順其自然，這就是每年、每年結束後，算是審視一整年的自己的方式，其實一開始也有另外，談到今（4）日成為中職本季第1位行使自由球員權利的隊友詹子賢，江坤宇沒有猶豫地說道：「最後，談到球隊今年封王，江坤宇透露：「周，企圖心都展現的很強烈。」