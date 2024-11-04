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鴻海旗下訊芯越南科技（Shunsin Vietnam Technology）近期投資越南近26億，計劃製造晶片，該計劃旨在製造和加工晶片，打算在越南北部北江省投入8000萬美元。根據《越南快訊》報導，越南計劃投資部（MPI）正在審核的環境影響評估報告，訊芯將向該計劃出資2000萬美元，其餘6000萬美元來自貸款和籌資。該計劃主要生產和加工電子元件，特別是積體電路板，年產能450萬片，所有產品將出口到美國、歐盟和日本。訊芯計劃在今年12月之前完成所有程序要求，包括取得施工許可。施工和設備安裝預計將持續到2026年5月，隨後於2026年6月試營運，並在2026年 12月開始全面運作。該項目位於光洲工業區，佔地約4萬4344平方公尺。滿載運作時，將需要約1450名勞工，其中包括35名外國專家。訊芯強調，生產技術將基於其中國工廠已經使用的封閉系統，生產線高度自動化，以確保員工安全、運作穩定和提高生產力。目前鴻海也正在為其在北江省的iPad和MacBook生產線，申請排放處理系統的環境許可，並且擴大對北江省的投資。鴻海自2007年3月開始在越南展開業務，在北寧、北江等省份興建工廠，生產各種產品，包括電腦、IT設備、消費性電子產品、汽車零件和半導體設備。