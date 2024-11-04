雙11進入激戰期！PChome 今（4）日舉辦記者會，會中宣布祭出 1 億回饋，PChome執行長張瑜珊表示，上週已經推出新版 App 新增智慧客服和圖片搜尋，盼提高使用者體驗。此外，外界都在看統一收購 PChome 股份後對於網購市場是否會造成動盪，張瑜珊表示相關資訊要等到 12 月的臨時股東會後才能有更進一步消息公布，但現階段來看電商長期動能還是看好，對於中長期布局帶來更充沛的營運資金。
今年雙11各家回饋拉高，PChome也祭出破億回饋，張瑜珊提到，看好第四季買氣，雙11檔期有助於提升，期盼優於去年成績。觀察到智慧手機換機週期拉長，手機市場有受到影響，但還是朝向健康營收的增長。觀察今年前三季，民眾消費重心大多傾向戶外、療癒、保健商品，像是行動電源、行李箱、毛孩周邊等有成長。
記者會也談到日前董事會通過私募普通股案，引進統一成為持有網家30％最大單一股東。對於統一成為網家股東，張瑜珊表示，12月19日要召開股東臨時會，等交易完成後，才會有更多訊息分享，現階段來看，電商長期動能還是看好，有助於充實中長期布局的營運資金。
隨著雙11正檔正式登場，PChome 24h購物全站超過500萬件商品同歡慶，攜手百大品牌、28大銀行等升級回饋力道，豪撒破億回饋，全站最高回饋38％。即日起至11/12至PChome 24h購物LINE官方帳號天天抽總價4萬 P幣；每日00:00搶「夜貓券」最高現折5%。
今年更由Youtuber蔡阿嘎、二伯擔任雙11活動大使，並力邀韓籍啦啦隊女神李多慧、知名主持人黃豪平以及YouTuber董仔、茵聲擔任特別嘉賓，於11/7及11/11下午1:00進行特派直播，準時鎖定直播間還可享4% P幣加碼、抽11,111 P幣等折扣。針對需要補貨的消費者，PChome 也推出「激省囤貨」專區、年末尾牙專區等。
🟡優惠商品：
◾11/12前SK-II青春露330ml限時下殺1,111元
◾伊萊克斯UV清淨機獨家買大送小現省超過萬元，特價11,111元
◾KIRIN生茶525ml（24入/箱）激殺一瓶24.5元全年最低價
◾BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙150抽84包/箱，11/11限定優惠平均每包9.2元
◾ARIEL/BOLD 4D袋裝洗衣球 4包，11/11特價699元，單顆最低4.4元起
我是廣告 請繼續往下閱讀
記者會也談到日前董事會通過私募普通股案，引進統一成為持有網家30％最大單一股東。對於統一成為網家股東，張瑜珊表示，12月19日要召開股東臨時會，等交易完成後，才會有更多訊息分享，現階段來看，電商長期動能還是看好，有助於充實中長期布局的營運資金。
隨著雙11正檔正式登場，PChome 24h購物全站超過500萬件商品同歡慶，攜手百大品牌、28大銀行等升級回饋力道，豪撒破億回饋，全站最高回饋38％。即日起至11/12至PChome 24h購物LINE官方帳號天天抽總價4萬 P幣；每日00:00搶「夜貓券」最高現折5%。
今年更由Youtuber蔡阿嘎、二伯擔任雙11活動大使，並力邀韓籍啦啦隊女神李多慧、知名主持人黃豪平以及YouTuber董仔、茵聲擔任特別嘉賓，於11/7及11/11下午1:00進行特派直播，準時鎖定直播間還可享4% P幣加碼、抽11,111 P幣等折扣。針對需要補貨的消費者，PChome 也推出「激省囤貨」專區、年末尾牙專區等。
🟡優惠商品：
◾11/12前SK-II青春露330ml限時下殺1,111元
◾伊萊克斯UV清淨機獨家買大送小現省超過萬元，特價11,111元
◾KIRIN生茶525ml（24入/箱）激殺一瓶24.5元全年最低價
◾BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙150抽84包/箱，11/11限定優惠平均每包9.2元
◾ARIEL/BOLD 4D袋裝洗衣球 4包，11/11特價699元，單顆最低4.4元起