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▲NanaQ在最新公開的影片中爆料，前男友曾偷看自己的手機，因此也讓她每天都在擔心自己的行為，深怕一舉一動會造成對方不開心。（圖／nanaq1111 IG）

▲NanaQ與Henry分手後每天都會在社群平台中分享「失戀日記」，截自今（4）日已經連載14天。（圖／nanaq1111 IG）

▲NanaQ分手後不斷談及前男友，沉默多日的Henry也在社群平台中吐露心聲，直接開嗆女方：「可能要被發到分手第365天」、「生財工具94我」（圖／Threads）

「極簡系」網紅NanaQ上月高調認愛小10歲的素人男友Henry，不料公開4天後男方卻無預警提出分手，難以走出情傷的NanaQ也從分手後開始在社群平台中紀錄「失戀日記」，截自今（4）日已經連載14天。在最新的心情短片中，NanaQ也曝光更多的交往細節與心境，坦言前男友Henry交往期間還會偷看自己手機，在交往過程中「單向奔赴」的單方面付出也讓自己身心俱疲，甚至開始懷疑分手其實是對自己的解脫。NanaQ在昨（3）日最新公開的影片中再次吐露心聲，坦言在與前男友交往期間，對方曾偷看自己的手機，讓她每天都在擔心自己的行為，如：與其他男生聊天、公開戀情不夠高調、沒有煮飯給對方吃、沒空回訊息等等瑣事，是否會造成對方不開心，因此也努力學著磨合、調整自我、試著改變，結果最後卻讓自己壓力非常大，還換來被分手的下場，回憶起對這段感情的付出與妥協，NanaQ也忍不住無奈嘆：「單向奔赴，真的好累」。NanaQ接著透露這段感情雖然最終鬧的很難堪，但對方主動提分手或許對自己而言是好事、是解脫，身心俱疲的NanaQ沈澱2週的時光後似乎漸漸看開，準備放下過去，一改往日消極的態度，直言這件事既然已經發生，那也只能算了，改變不了他人只能轉變自己，在文末也用黑底白字寫下：「放下吧。」似乎是準備將這段戀情徹底切割。NanaQ的「失戀日記」發布多日，前男友Henry日前也在Threads上發文狂嗆女方：「終於見識到『遇到我算你倒霉』這句話了」，似乎對於NanaQ的行為相當無奈，還自嘲作為素人的自己就是網紅前女友的「生財工具」，開酸女方：「有流量，有錢賺」、「可能靠這波賺錢吧！生財工具94我！」但他也表示這段感情是自己選的，不會刻意發布女方的行為去貶低、批判她。