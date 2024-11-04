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美國總統大選倒數兩天，共和黨川普以及民主黨賀錦麗在最後形成極度膠著，在關鍵搖擺州的各項民調上互有勝負，選情詭譎多變。美國知名民調統計網站FiveThirtyEight創辦人(現已離職)、政治統計學專家席佛（Nate Silver）表示，賀錦麗在綜合民調上領先川普不到1%，他認為川普最後的勝率較高，但他也坦言，這場選舉勝負宛如擲硬幣一樣。席佛在個人網站Silver Bulletin發表最新預測， 儘管賀錦麗在他的綜合民調中領先川普不到1%，他仍認為川普勝率較高。對於紐約時報的最終版搖擺州民調顯示，賀錦麗在搖擺州中領先州數較有優勢，他提到，這個優勢程度不大；數據公司Morning Consult民調則顯示川普有利但也不多，選情完全是未知數。愛荷華州《狄蒙因紀錄報》（Des Moines Register）的最終一份民調顯示，賀錦麗以47%支持度領先川普的44%，負責進行這次民調的愛荷華州在地知名的塞爾澤民調公司總裁塞爾澤（J. Ann Selzer）直言，「這跌破眾人眼鏡，她顯然在本州躍居領先地位。」愛荷華州一向是共和黨鐵票倉，席佛也提及這份備受關注的愛荷華州民調，但他認為這對選舉人票的影響可能不大，不過賀錦麗支持者對此感到振奮也很合理，因為在最後一批民調中，有許多份有信賴度的民調機構數據認為賀錦麗可能當選，也有大約一樣多的民調數據指向川普獲勝，他強調，川普10月時的氣勢到11月最後關頭已逐漸消散，選情不會一面倒向川普。