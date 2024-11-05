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中國企業為了躲避美國的高關稅，紛紛前往寮國或印尼設立太陽能工廠，由於美國對越南和其他三個東南亞國家擴大貿易關稅，越南的中資太陽能工廠開始裁員和減少產量，並轉往還未有貿易關稅的寮國和印尼發展。根據《路透社》報導，雖然2023年幾乎沒有任何設備直接來自中國大陸，卻有約八成來自越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨，即中資工廠所在地。根據美國聯邦數據，美國的太陽能設備進口量已自華府於2012年開始課徵關稅以來增為三倍，去年達到創紀錄的150億美元。美國製造商投訴後，於今年10月擴大實施提高關稅計劃，華府去年對這四個東南亞國家的太陽能相關出口產品課徵關稅，中資企業因此想到新辦法，那就是轉往寮國和印尼製造。過去18個月以來，印尼和寮國至少有四項與中國相關的計畫開始運作，還有另兩項已宣布展開，這些計畫的太陽能電池或太陽能板產能合計達22.9GW。截至今年8月，印尼和寮國向美國出口的太陽能設備幾乎翻倍。根據聯邦數據，印尼對美國的太陽能出口幾乎翻了1倍，達到2.46億美元（約新台幣78.5億元）；去年前8個月，寮國並未出現向美國出口太陽能的紀錄，但今年截至8月，出口總價值約4800萬美元（約新台幣15.3億元），背後的主要推手恐怕都是中資企業。