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▲大巨蛋首發滿貫砲出爐！林安可神來一棒率中華隊逆轉，開轟後與隊友興奮跳舞。（圖／記者朱永強攝）

▲這次的台灣、捷克交流賽，除了可在12強賽前先做高強度的熱身備戰，也可讓中職藉此試水溫，瞭解票房、轉播與招商的反應如何。（圖／記者林柏年攝）

▲統一獅本土王牌投手古林睿煬，在上周正式行使旅外球員權利。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

世界12強棒球賽，即將在下周開賽。目前各國都在進行備戰，除了開始集訓之外，也透過國際熱身賽的方式提升球員比賽強度。負責12強賽組訓的中華職棒聯盟，上周也安排在經典賽表現不錯的捷克隊與中華隊進行交流比賽，比賽過程中除可讓球員先熟悉對戰陌生球員的感覺外，也可替未來安排國際交流比賽測試反應。2場台灣、捷克交流賽，可看到台灣國手們的調整狀況。首戰捷克時，明顯看得出來集訓一段時間，但少了比賽測試，打者狀況還在適應中，許多的失投球或是攻擊球設定，節奏有對，可是擊球點就是差了一些，不過在第2場交流賽時，打者的感覺就調整了回來，這就是實際比賽帶給球員的收穫。特別是這次台灣的選才，陣中較缺乏三壘手，而在交流賽裡也看到了三壘手可能會發生的問題。唯一的專任三壘手潘傑楷，雖然有不錯的擊球率，不過守備部分可能會讓人較擔心，交流賽第2戰裡也確實有發生失誤；替補的三壘手，教練團規劃是張政禹移防，比賽中卻也看到張政禹在防守三壘時，彈跳掌握熟悉度還不是很好，最終導致無法抓到打者的情況發生。另外交流賽第2戰的勝利，以及第1戰的和局，關鍵其實還是在長打力，這也是這次12強賽國手名單中，大家會較為擔心的一塊。目前看起來，曾頌恩、陳晨威、林立擊球狀況不錯；朱育賢跟林安可，力量延伸的也很好，若能維持這樣的近況，或許在12強開賽時，這5人就會是前段棒次的候選。投手群的部份，特別是長局數的投手，目前看起來狀況則調整的不錯。王牌投手林昱珉小試身手投了1局，球速與控球都很棒；陳柏清的1級國際賽初體驗，反應則很快速。黃子鵬、郭俊麟與江國豪，投球的內容也都在水準之上，雖然先發輪值不如過往豪華，但至少近況看來都很理想。這次的台灣、捷克交流賽，除了可在12強賽前先做高強度的熱身備戰，也可讓中職藉此試水溫，瞭解票房、轉播與招商的反應如何。如果市場反應不錯，或許未來也可定期舉辦國家隊對抗的交流賽事，除了培育球員的國際賽經驗、中職實際操兵組訓，也可以創造額外的收益，作為未來正式國際賽的組訓費用。以日本武士隊為例，每年初或每年底，都會邀請對手至日本進行交流賽。除了可藉由這些交流賽，讓選訓委員觀察每年表現不錯的年輕職棒球員，到了國際賽場，面對陌生的對手時，能否快速反應？就像是曾頌恩在台捷交流賽，調適快速的攻擊設定；更重要的是商品、轉播與票房收入，都是日本武士隊的重要資金來源，可做為每次國家隊組訓時的資金後援。而剛打完的台灣、捷克交流賽，就有同樣的象徵意義。首戰開出2萬人票房紅盤，中職與台灣廠商設計的國家隊球衣、帽T，都獲得球迷好評，甚至賣到廠商缺貨，聯盟必須要把其他備品先拿出來販售的火熱銷售情況。若未來中職可固定舉行國際交流賽，且每年都設計出具有質感的國家隊相關產品，就能夠開創出明星賽之外，另外一個重要的賽事財源，進而回饋到國家隊組訓上，就能降低招商壓力與體育署補助費用申請，未來若持續獲利，也有機會完成真正的組、訓、賽一條龍，讓中職成為一級國際賽的火車頭。統一獅本土王牌投手古林睿煬，在上周正式行使旅外球員權利。今年古林睿煬是中職最有壓制力的投手之一，他的先發場次也吸引許多美、日職球隊派遣球探到場紀錄，不過在因傷退出世界12強賽之後，古林睿煬也少了透過國際賽提升身價的機會，最快12強賽後就會官宣明年球季的新東家。從去年亞運、亞冠賽開始，古林睿煬在國際賽場的好表現，就吸引日本職棒許多球團的注意，其中曾網羅過王柏融，現在又有孫易磊在陣中的日本火腿，是最積極與古林睿煬經紀團隊跟統一獅接觸的日職球團。據了解，即便古林睿煬受傷，日本火腿依舊積極參與討論，除了處於交涉的領先地位外，推進速度也很快，等到整個12強賽事打完後，可能就會有好消息產生。近期台灣吹起旅日風潮，自然跟有經紀公司去邀請日職球隊來觀賽有關。不論是台灣高中棒球強度、中職年輕選手，都讓日職球隊對於台灣球員有更新的評價，願意設置台灣球探，或是更頻繁的來台觀察球員。再加上日職球隊沒有國際球員簽約金限制、入札金限制，年薪條件又比美職來得更優渥，所以讓許多球員把目光轉向日職。今年高中畢業加盟歐力士的陳睦衡、樂天金鷲的蕭齊，就是在這樣的背景下捨棄美職轉投日職。而日本火腿在圈內傳聞，因為要專心追求古林睿煬，所以對這2人都未認真開價，因此古林睿煬加盟日本火腿的機率很高，明年的日本火腿台灣交流賽，或許就可看到古林睿煬穿著日本火腿球衣力抗統一獅。