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▲古巴國家隊抵台，12強自辦熱身賽對陣中信兄弟。（圖／中華棒協提供）

全球矚目的「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽」將在11月舉行，今日古巴國家代表隊抵達台中洲際棒球場進行熱身訓練，將於11月5日至7日展開3場自辦熱身賽事，分別與台壽霸龍與中信兄弟兩支台中球隊進行交流。古巴國家代表隊提早抵台進行賽事整備調整，來到熟悉的洲際棒球場進行熱身賽，與台中政府合作熱身賽事並冠名「台中購物節」盼帶動整體城市行銷。此次熱身賽事只要參加台中購物節，成功登錄任一發票就能免費進場，看世界級的賽事，「就一起」參加台中購物節抽大獎，展現台中運動城凝聚力，廣邀全國各地民眾齊聚到台中享受熱血賽事、抽大獎！本次賽事期間，全國的朋友都能透過台中購物節活動參與其中，只需下載、註冊台中通APP成為會員，點擊進入購物節活動登錄，點選發票紀錄後綁定雲端發票，並重整確認發票匯入，於10月24日起在台中消費不限金額，賽事當日每人憑手機出示發票紀錄畫面，即可免費入場！此外，凡10月24日至12月25日在台中消費，即可憑發票透過「台中購物節App」或 「台中通App」登錄發票參加抽獎，活動期間設有天天抽、週週抽及月月抽等抽獎機會，本次更加碼抽出世界12強正式賽賽事門票，並贈送世界12強中華隊全隊簽名球、CT AMAZE 應援女孩全隊簽名球及賽事周邊紀念商品等，抽獎品項豐富且獨家限量，歡迎全國各地民眾在年底安排台中之旅，看棒球、抽好禮！