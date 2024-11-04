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統一獅隊外野手陳傑憲今年奪下生涯第3座外野手金手套，本季他出賽112場，敲出134支安打，打擊率高達.334，位列聯盟第2，也助他完成最佳9人外野手獎的5連霸。對於金手套獎三連霸，陳傑憲表示格外珍惜，比起拿下打擊獎更具意義。每年外野金手套獎競爭相當激烈，陳傑憲說：「其實我今年沒想到可以拿到金手套，岳政華、郭天信、陳文杰這幾位選手守備都很有水準，年輕人他們的移動範圍很大，所以我蠻意外的，也蠻珍惜能夠再次獲得這個獎項。」陳傑憲提到，相較於打擊獎或安打王，他認為金手套的意義更深遠，「因為我是守備不好才轉去外野，能夠拿下3座金手套，我覺得上天有在照顧我。雖然過程中遇到不少瓶頸，但很感謝自己挺過這段辛苦的歷程，也慢慢得到大家肯與支持，這一路走來真的不容易。」在頒獎典禮上，陳傑憲以跳脫以往的服裝風格登場，穿上寬鬆西裝搭配針織衣，展現時尚感，他笑說：「以前有穿過高領，但後來越來越多選手穿高領了，今年我想嘗試不同的風格，雖然寬西裝的風格，自己覺得有點奇怪，但蠻潮流的，我自己是不太懂時尚，但好看就好。」