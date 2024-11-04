我是廣告 請繼續往下閱讀

海基會今（4）日召開董監事聯席會議，正式推選前監委吳豐山接任董事長。吳豐山致詞時透露，總統賴清德找上他的時候，他一度婉謝、盼總統把他當成「備胎」就好；但轉念一想，「我忽然警覺到，作為國民一份子，在國家徵召的時候，我沒有權利扮演逃兵。」海基會前董事長鄭文燦7月初因涉貪請辭，職務由副董事長許勝雄代理，歷經近4個月後，海基會今正式推選吳豐山接任董座。吳豐山首先感謝董監事同意由他接任。接著並感嘆，海基會剛創立時，他就擔任董事，這次還能參加董事會是完全沒有想到的事情；他回憶時任海基會董事長辜振甫召開會議時，「我都不敢請假」，這次還有機會來開董事會，是他完全沒想到的事。吳豐山表示，由於過去的機緣，他這二、三十年來花了很多心力關注兩岸事務，「兩岸事務錯綜複雜，兩岸政務都是軍國大政」，不變的是歷任總統防衛台灣主權的堅定立場始終如一。他並提到賴總統當選的國際記者會跟就職演說，都強調「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，自信跟中國展開交流合作」，對岸領導人習近平也說過兩岸共榮。未來海基會必定以「存好心、說真話、做實事的態度承擔責任。」吳豐山最後還透露，賴總統找他接海基會時，他不但婉謝，還請總統把他當作「備胎」，最後會答應承擔，純粹是因為他忽然警覺到，「作為國民一份子，在國家徵召的時候，我沒有權利扮演逃兵。」