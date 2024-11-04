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▲富邦悍將捕手戴培峰不僅是生涯首次獲獎，更同時一舉拿下捕手金手套、最佳九人獎。（圖／富邦悍將提供）

戴培峰感性致謝教練劉家豪！中職今（4）日舉辦年度個人獎項的頒獎典禮，富邦悍將捕手戴培峰不僅是生涯首次獲獎，更同時一舉拿下捕手金手套、最佳九人獎。戴培峰本季出賽100場比賽，是個人生涯第2多，不過在投、打表現都有明顯突破，守備方面本季651次守備機會，580次刺殺、66次助殺，守備率0.992，在打擊上繳出80支安打、11支二壘安打、打擊率0.283的成績，分別拿下捕手金手套和最佳九人獎。不過他也提到：「因為守備是自己比較有信心的部分，所以拿到金手套，覺得有獲得肯定，那打擊部分，就覺得還需要更進步，但有拿到獎，可能就代表有走在正確的道路，會再繼續努力。」談到這一年想要感謝的人，戴培峰先後感謝球團，雖然前面成績沒有很好，還是願意給予自己機會，並謝謝老婆還有家人，在低潮的時候，都有鼓勵自己。此外，戴培峰特別點名富邦的二軍捕手教練劉家豪，「