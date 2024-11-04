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康芮颱風暴風圈造成台灣逾97萬戶停電，截至今天上午已復電超過99%，尚未搶通的多位於山區，為了提升電力搶修作業的效率，台電派出所有可運用的人力上山，每天累到雙手雙腳難使力！連女員工也上梨山拉電纜、吊電桿，一同為復電工作而努力。台電台中區處表示，康芮颱風一度造成梨山地區近5000戶電力中斷，台電人員不僅需待道路搶通，讓大型搶修機具設備進入山區作業，甚至在道路未能搶通前，便冒險人工徒步，或利用小型機車攜帶簡易搶修工具，就是希望早一步進入山區，早一點進行復電工作。今天在梨山地區就可看到有一位女性，熟練地投入耗費體力的電力搶修工作，無論是卸裝電桿、拉電纜線都難不倒她。陳淑楨的資歷已有7年，在台中區處線路課服務，與先生都是台電員工。台電台中區處表示，派到梨山搶修的同仁需要精神專注、耗費體力，連續作業下幾乎耗盡全部體力，雙手、雙腳快要難以使力。預計在今（4）日晚間10點收工前，除了約47戶道路依然未能搶通的力行產業道路部分用戶，梨山地區的電力復舊作業在均能順利完成。