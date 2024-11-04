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高虹安因在立委任內涉詐領助理費案，今年7月一審判決出爐，因職務詐欺財物罪判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。今（4）日是高虹安涉貪案二審首度開庭，對此時代力量議員林彥甫喊話高虹安自行請辭，認為其堅持持不辭，一方面是不肯認錯，另一方面顯示藍白對於市長人選並沒有共識，認為高虹安要證明清白無須拖全體市民下水，應盡快辭職，「把新竹市還給人民」。高虹安涉貪案二審今日首度開庭，林彥甫表示，距離12月25日剩下不到2個月，如果屆時高不辭職，任期內三審定讞，市長將改由行政院派任。而在高虹安一審被判貪污有罪後，時代力量黨團第一時間就呼籲高應自行請辭，讓市民能重新選任合適的市長，而非由不具民意基礎的邱臣遠長時間代理。林彥甫說，如今停職3個月過去，高虹安未辭職的結果就是讓市政牛步，邱臣遠頻繁出國的形象也引發爭議，認為高堅持不辭的背後，一方面是不肯認錯，另一方面也顯示藍白對於市長人選並沒有共識。林彥甫表示，高虹安不辭職、邱臣遠對市政也無長遠規劃，受害的就是新竹市民。喊話高虹安要證明清白無須拖全體市民下水，應盡快辭職，「把新竹市還給人民」。