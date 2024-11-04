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▲中職今（4）日舉辦年度個人獎項的頒獎典禮，統一7-ELEVEn獅三壘手潘傑楷（左1），本季出賽102場，332打數擊出94支安打，包含5支全壘打，數據創生涯新高，奪下今年的最佳九人三壘手獎。（圖／記者葉政勳攝）

潘傑楷談今年5個「第1次」！統一7-ELEVEn獅潘傑楷，本季因為年輕新秀林子豪遭遇膝傷，獲得球團重用，各項數據都寫下生涯新高，拿下個人首次的最佳九人三壘手獎。統一獅2020年選秀第1指名林子豪，由於出現到腰傷和膝傷，在7月中動手術治療，本季提前報銷，空缺的三壘位置主要由潘傑楷頂替。在頒獎典禮前，身穿較淺色藍色西裝的潘傑楷接受訪問，笑說：「想說大家西裝都穿深色，就試試看比較淺一點的顏色，談到獲得個人獎項的感想，潘傑楷說：「