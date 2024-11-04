潘傑楷談今年5個「第1次」！統一7-ELEVEn獅潘傑楷，本季因為年輕新秀林子豪遭遇膝傷，獲得球團重用，各項數據都寫下生涯新高，拿下個人首次的最佳九人三壘手獎。在頒獎典禮前接受訪問，潘傑楷接受訪問，也坦言自己今年有太多第一次，包含明星賽、獲頒個人獎項、入選中華隊等，直呼是：「很奇蹟的一年。」
細數5個「第1次」 直呼奇蹟的一年
統一獅2020年選秀第1指名林子豪，由於出現到腰傷和膝傷，在7月中動手術治療，本季提前報銷，空缺的三壘位置主要由潘傑楷頂替。他本季出賽102場，332打數擊出94支安打，包含5支全壘打，多項數據寫下生涯新高，奪下今年的最佳九人三壘手獎。
在頒獎典禮前，身穿較淺色藍色西裝的潘傑楷接受訪問，笑說：「想說大家西裝都穿深色，就試試看比較淺一點的顏色，並細數今年的5個「第1次」，包含首次出賽數達到100場、第一次入選中華隊、第一次入選明星賽、第一次獲得個人獎項，以及第一次在台灣大賽扛下第4棒，坦言是很奇蹟的一年。
談到獲得個人獎項的感想，潘傑楷說：「很感謝教練團給我這個機會，證明自己，那幾年沒辦法上一軍，懷疑自己的聲音比較多，尤其在二軍看不到一軍位置的時候，那是最難熬的，但還是告訴自己，再堅持一下，就會是自己的。」
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統一獅2020年選秀第1指名林子豪，由於出現到腰傷和膝傷，在7月中動手術治療，本季提前報銷，空缺的三壘位置主要由潘傑楷頂替。他本季出賽102場，332打數擊出94支安打，包含5支全壘打，多項數據寫下生涯新高，奪下今年的最佳九人三壘手獎。
在頒獎典禮前，身穿較淺色藍色西裝的潘傑楷接受訪問，笑說：「想說大家西裝都穿深色，就試試看比較淺一點的顏色，並細數今年的5個「第1次」，包含首次出賽數達到100場、第一次入選中華隊、第一次入選明星賽、第一次獲得個人獎項，以及第一次在台灣大賽扛下第4棒，坦言是很奇蹟的一年。
談到獲得個人獎項的感想，潘傑楷說：「很感謝教練團給我這個機會，證明自己，那幾年沒辦法上一軍，懷疑自己的聲音比較多，尤其在二軍看不到一軍位置的時候，那是最難熬的，但還是告訴自己，再堅持一下，就會是自己的。」