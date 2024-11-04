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▲雙11購物季即將來臨，各大電商平台紛紛推出強檔優惠，趨勢科技點出雙11購物刷卡四大須知，呼籲民眾網購時務必提高警覺。（圖／官方提供）

▲公共Wi-Fi危機不小，駭客能更輕易地取得連線用戶的敏感資訊，如信用卡號碼、密碼或身份證字號等。（圖／NOWnews資料照片）

被視為年底前網購最大檔期的雙11，廠商折扣殺得深，民眾也順勢搶便宜囤貨，但刷卡前要多留意，根據資安公司趨勢科技指出，今年購物詐騙數量較去年同期增長8成以上，因此特別提醒消費者在網購刷卡時應注意「網站隱私」、「個資安全」、「釣魚網站」、「連線安全」四大須知，藉此降低信用卡在網路上的交易風險。在電商平台上進行網購時，許多消費者會留存cookie等交易資料，或儲存個人偏好設定，以方便下次登入或加速購物流程。然而，這些資料可能成為廣告追蹤器蒐集的目標，被用於收集消費者的瀏覽行為，甚至被駭客進行側錄、濫用。趨勢科技建議民眾需養成定期清除cookie的習慣，並確保以安全的方式刪除含有敏感資訊的檔案，避免慘遭惡意還原。個資外洩問題逐漸受到重視卻仍持續發生，一但遭到外洩，輕則飽受垃圾訊息、網路詐騙侵害，重則造成財物損失。建議民眾除了時時警惕自己切勿相信陌生連結、郵件與檔案外。詐騙集團經常透過釣魚郵件或簡訊，假冒電商或物流業者名義發送惡意連結，誘導消費者點擊並填寫信用卡及個人資料。趨勢科技提醒釣魚網站依然猖獗，民眾若不慎點進陌生網站連結，也切勿在該網站上留下信用卡號等個資。消費者也可檢查網址旁是否出現表示安全的鎖頭符號，或確保網址開頭為「https」以確認商家網站使用了安全憑證來加密連線和付款交易。公共Wi-Fi可能潛藏身份竊盜和駭客攔截個人資訊的風險，透過公共Wi-Fi駭客能夠更輕易地取得連線用戶的敏感資訊，如信用卡號碼、密碼或身份證字號等，一旦外洩可能會導致財務損失或個人資料被濫用。