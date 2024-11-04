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淡江大學74週年慶祝大會近日舉行，校長葛煥昭、董事長張家宜、教職員生、校友、及貴賓逾3000人到場參與。該校首次以AI親善主播，搭配現場司儀的方式進行，頒獎儀式中更搭配AI生成影片介紹受獎人，充分展現該校註冊商標「AI+SDGs=∞」的特色。遠東集團董事長徐旭東獲頒名譽管理學博士學位，該集團十大上市公司等共43位高階主管與會，慶賀「徐博士」的榮耀。葛煥昭致詞表示，淡江大學今年有兩項重大突破，首先是招收了全國最多的大學生到淡江成為新鮮人，註冊率更達到101.12%，其次是教學實踐研究計畫通過件數，連續兩年為全國綜合大學最多，彰顯「淡江的精神就是不斷超越。」葛煥昭也肯定徐旭東對社會的貢獻與責任擔當，並感謝遠傳電信協助建設淡江為全臺首座全雲端智慧校園，以及與亞洲水泥的培訓AI人才產學合作計畫。接著讚揚全球32萬名校友的持續支持，特別是信邦電子王紹新董事長與徐航健等人的長期捐助，讓學生獎助學金總數每年達2億元以上，力助母校在少子化時代繼續茁壯成長。徐旭東表示，感謝淡江大學、董事會頒授榮譽博士學位，認為這份榮譽為自己承擔了更重的責任，並幽默地說「以後請叫我徐博士吧！」張家宜肯定與讚揚徐旭東，「他的領導風格不僅堅毅果敢，還具有親和力，展現出非凡的企業精神。特別是遠東集團選擇不做簡單的事，而是迎難而上、專注創新、國際化及履行企業社會責任，這種精神與淡江的辦學理念深度契合。」勉勵所有學生積極學習，成為更加優秀的淡江人。淡江大學世界校友會聯合會總會長陳進財則感謝徐旭東帶來的深刻啟發，並期許淡江能以這種踏實進取的精神繼續前行，朝百年學府的目標穩步邁進，並勉勵全體師生和校友攜手奮進，共創更輝煌的未來。會中亦頒發淡江金鷹獎，表揚得獎校友對國家、社會、人群及母校之卓越貢獻，7位傑出校友獲獎：景文科大前校長于第、遠傳電信副總經理胡德民、五百戶科技董事長張園宗、長行行銷董事長陳梧桐、校友總會理事長陳滄江、雲達科技總經理楊麒令、倍思大生技董事長蘇志仁。葛煥昭表示，全雲端校園1.0是將校園搬上雲端，隨著5G技術帶領各界進入智慧應用時代，淡江與時俱進，便與遠傳電信結盟為數位淨零轉型策略夥伴，簽署「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU，結合5G與ESG，淡江就此邁入「全雲端智慧校園2.0」時代。不僅啟用「5G雲端交換機通訊系統」，更打造全臺首座「校園永續雲」，淡江的教學與行政體系都在AI賦能。葛煥昭認為徐旭東提到當今世界變化快速，因此每個機構都應理解「Science and Technology」與「Speed of Change」的重要性，這也正呼應淡江另一個數位轉型與淨零轉型主軸「ESG+AI=∞」。徐旭東則強調企業除重視科技外，還要盡到社會責任與永續發展，以及淡江大學校務願景。ESG的實踐，Green ESG是關鍵。他特別鼓勵學生重視英文能力的培養、認識ESG的內涵，對於通訊及科技的掌握，同時既深且快的學習。