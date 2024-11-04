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▲飲水有助預防膽結石，不過患者膽道系統異常，膽汁容易滯留，長期下來仍形成膽結石。（圖／取自Pixabay）

一名58歲男性在工作中突然上腹疼痛，而且痛到直冒冷汗，趕緊前往大醫院急診，經檢查後，發現體內有6顆膽結石，緊急接受3D腹腔鏡微創手術，約半小時後，6顆全數取出，最大顆約1.5公分，隔天即順利出院。中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科醫師李博彰說，此病人過去完全沒有症狀，也無疼痛情形，且每天力行喝2000cc開水，而飲水雖有助預防膽結石，但患者的膽道系統異常，影響膽汁排泄，使膽汁容易滯留，長期下來仍形成膽結石，進而塞住膽管出口，才導致急性疼痛。李博彰解釋，該病患的膽道結構異常，在於左、右肝管皆外露於肝臟門脈區，而一般膽管會連接到總膽管處，他的膽管卻連接到右側肝管，這也使手術的風險增加不少，因這類手術最怕膽道損傷，所以最後決定進行3D腹腔鏡微創手術，在視野清楚的情況下，醫療團隊安全將膽管及右肝管分開並切除膽囊，並未造成後續併發症。對於膽囊切除，李博彰說，消化脂肪必須靠膽汁協助，而膽囊切除後，膽汁會直接排到十二指腸，若均衡飲食，對於營養吸收不會有太大影響，但若吃得太油膩或攝取大量脂肪，將刺激腸胃蠕動過快，容易造成腹瀉，因此飲食必須清淡。李博彰提醒，3D腹腔鏡微創手術形成的手術傷口雖小，約1公分左右，但傷口癒合、縫線吸收需要60~90天時間，若傷口尚未癒合，腹部若太用力、造成腹壓增加過多，仍恐使傷口撕裂甚至會產生切口性疝氣，可能又要再一次手術處理，因此建議術後1個月到1個半月不要提重物或進行重訓。