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統一獅隊投手古林睿煬確定行使旅外FA權利，將台灣新一位挑戰海外賽場的本土王牌。面對即將展開的旅外機會，古林坦言，雖然心情緊張，但已交由經紀公司負責相關事宜。他在本季獲得防禦率王及最佳10人投手獎，並首次出席頒獎典禮，直言「很緊張，希望等等拿麥克風別掉了。」談到年度MVP的競爭，古林認為，入圍就是一種肯定，「能和勝騎士及魔鷹這樣的優秀選手同台競爭非常榮幸，特別要感謝我的隊友勝騎士，邀請我一起挑戰投手三冠王。有他的激勵，我才能在本季創造佳績。」古林睿煬本季投球成績有目共睹，他透露，無論在球場還是生活中遇到問題，他都會向隊上的外籍選手請教，也從中學到了不少經驗。中職聯盟上週正式公告古林睿煬旅外申請，國外球隊的交涉程序已經啟動。此前已有日職球隊表達對古林的高度興趣，其中日本火腿隊尤為積極，加強投手陣容的企圖心明顯。日媒《日刊體育》指出，古林於去年亞冠賽對日本投出代表作後便引起火腿隊的密切關注，並於今年9月派遣高層前來台灣進行觀察。若順利進行，有望透過與2018年王柏融相同的入札制度加入日職。古林睿煬自2018年以統一獅隊第1指名加入職棒，經過數年磨練後，成為本土頂尖投手的代表人物。如今取得旅外資格，準備在更高層級的聯賽挑戰自我。