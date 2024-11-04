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美國總統大選本周登場，同時還有美國聯準會（Fed）利率決策，美元也出現震盪，市場揣測Fed可能再降息1碼，銀行則持續推出高利美元定存專案，短天期最高喊出10.5%，起息點100美元，另也有多家銀行美元定存年利率給出5%以上。以永豐銀行「美夢幣行」換匯優利定存專案來說，至明年1月23日止，線上或臨櫃換匯同時立即存好高利外幣定存，包括美元等5種外幣，享外幣7天期年利率10.5%、1個月期年利率最高5.5%。凱基銀行至12月31日止換匯優存專案，以美元來說，用非定存幣別的資金換匯後辦理，轉換至美元並同時辦定存，即可享7天期年利率10%優惠，起存門檻1000美元。另至11月30日止，針對新戶推出3個月期5.4%優惠利率，單筆承作金額30萬美元以上，舊戶亦享4.6%至5%優惠利率，單筆最低承作金額3萬美元。聯邦銀行New New Bank數位帳戶至12月底，美金換匯新資金享「１個月期美金年利率8%」限額定存專案，起息點僅100美元，每人最高限額2000美元，不限定新戶或舊戶。讓小資族也能輕鬆上車。王道銀行今日起至11月15日晚上8時止，提供美元3個月新資金定存年利率5.06%優惠專案，單筆起存金額最低300美元起，單筆上限最高10萬美元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付，但限新資金參與，新資金定義為客戶開立本專案當下，帳戶內台外幣存款總餘額較今年10月31日日終存款總餘額超出的金額。此外，至12月27日晚上8時止，王道銀行也推出美元6個月定存年利率4.46%優惠專案，不分新舊資金皆可承作，單筆起存金額最低300美元起，單筆上限最高10萬美元，每人可開立最多30筆，採複利計息，到期一次給付。滙豐銀行美金優利定存專案也至12月底止，首次開立卓越理財尊尚新戶且是既有或已申辦信用卡卡友，3個月期年息有6.6%，首次開立卓越理財新戶既有或已申辦信用卡卡友，享3個月6%美元定存，單筆最低承作金額皆為3萬美元，最高承作金額100萬美元。台新銀行11月則有「好享利8外幣定存專案」提供3個月期美元定存專案，自他行匯入美元資金，最高可享年息5%優惠，活動限時、限量至11月29日止。星展銀行至11月11日止的高利定存專案，以換匯資金承作定存，可享美元7天期、14天期定存年利率6%優惠，最低承作金額2萬美元，一般客戶總承作上限20萬美元，星展豐盛理財客戶則 100萬美元，星展豐盛私人客戶300萬美元。同時，星展亦推出美元1個月年利率4.85%、3個月期年利率4.65%優惠，最低承作金額為3萬美元。元大銀行第4季祭出「錢進美利」定存優惠，至今年12月31日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行線上申辦美元定存，存款期間1個月享有年息4.8%，並同時享有美元讓3分優惠。這次也同樣回饋給首次開立外幣綜合存款帳戶，或是持有元大證券存款帳戶的客戶，於分行臨櫃申辦美元定存，最高可享有年息5%優惠利率。不過，銀行也提醒，辦理美元高利存款時，除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限7天、14天不等。另外，外幣定期存款仍須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，其利息計算方式依實際存款期間），以存入當日本行外幣各期別「牌告利率」8折計息，未存滿1個月者，不予計息，建議應當妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。