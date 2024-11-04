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美國總統大選進入最終倒數，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普兩人選情膠著，民調仍顯示「經濟政策」是美國選民們最關心的議題之一。對此，專家就指出實際上兩人入主白宮的經濟藍圖在多個方面具有相似之處，例如都支持關稅政策、傾向保護主義，而具體差異則可能在於執行的程度如何。根據《美聯社》報導，美國佩斯大學經濟學副教授溫斯托克（Mark Weinstock）指出，雙方的軍事和國防支出可能大致相當，且兩人都傾向於貿易保護主義，偏好提高關稅以保護美國本土產業。他認為，川普與賀錦麗的最大區別在於「實行關稅的程度」，他進一步解釋，關稅實際上是一種稅收，這不僅會抑制進口，也可能推高國內價格，「川普的策略似乎是將更多的製造業和經濟活動引導回美國境內」。回顧兩人在造勢活動當中提出的政見，川普在喬治亞州的競選演講中承諾，新的「美國製造」將創造數百萬就業機會，大幅提高工人工資，重塑美國為全球製造業強國；他還計劃將美國企業的稅率從目前的21%降低到15%，但僅限於在美國境內生產的公司，甚至喊出豁免小費、社會保障和加班工資稅收，並將信用卡利率上限限制在10%。賀錦麗則在賓州的演講中強調，她的經濟政策將支持中產階級並投資於住房建設，她的計劃包括向首次購房者提供2.5萬美元的購房補助，以支持美國家庭置產；賀錦麗則主張將跨國企業稅率從21%提高到28%，並對資產價值超過1億美元的未實現資本收益徵稅，進一步籌集資金以支持中產階級的稅收優惠和全國育兒、創業的補助措施。針對兩人所提出的稅務政策影響，紐約市立大學經濟學教授戴依（Prabal Dey）表示，川普的減稅幅度遠超過賀錦麗，雖然可能促進經濟增長，但同樣也將加劇國債負擔。根據非營利組織負責財政預算的委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）的報告，川普的政策在10年內或將國債增加至7.5兆美元，甚至可能高達15.2兆美元；相比之下，賀錦麗的政策則將國債增加範圍限制在3.5兆美元，且承諾將通過對富人及企業加稅來平衡支出。另一方面，儘管雙方都面臨財政赤字問題，但兩位總統候選人對財政赤字的態度大相逕庭。紐約大學斯特恩商學院經濟學教授懷特（Lawrence J. White）提到，目前這些經濟政策都還只是候選人的競選主張，最終能否實行仍需依賴國會的立法和總統的行動，具體會端出何種版本仍未可知。