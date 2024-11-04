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▲蕭語富稍早發文笑稱，今天收到101的要求，因為要展出大谷50轟球，因此被要我們撤櫃，所以大谷翔平的50轟轟到他了。（圖／翻攝蕭語富臉書）

MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）本季最具傳奇性的第50轟紀念球，被台灣優式資本以439.2萬美元（約合1.41億元新台幣）競拍買下。稍早「化石清修師」蕭語富就透露，這顆厲害的球將取代他們櫃位，於101樓上的瞭望台展出。蕭語富稍早在臉書發文，「大谷翔平在50轟大揮棒後，居然造成蝴蝶效應，而且影響到化石先生了。人與人之間就是有一種莫名的緣分，原來我和大谷翔平之間也有。」蕭語富接著解釋，「這顆厲害的棒球將在第一高樓101樓上的瞭望台展出，然後展出的位置就在化石先生的Hansa專門櫃。今天收到101的要求，明天就要我們撤櫃，所以大谷翔平的50轟轟到我了，我們是不是很有緣分。」針對大谷50轟球傳準備展出一事，台北101官方回應，，感謝大家的關注，相關訊息後續會再公布。至於大谷50轟球的買家則低調回應，因為公司不擅長舉辦活動，未來會委託活動公司負責，對此事件目前公司不會做出回應說明，但也透露「希望最快這週會發消息」。