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▲今晚東北季風增強後，北部及東北部天氣轉涼，中南部地區早晚溫差也較大。（圖／中央氣象署）

▲東北季風在週四前會替北部、東半部帶來降雨，週末銀杏颱風影響，北東要小心更大的雨勢。（圖／中央氣象署）

除了要留意銀杏颱風的動態外，近期台灣各地氣溫也將有明顯下滑，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，；銀杏颱風則持續在台灣東南方往西北移動，週三（11/6）將減速，預估在週五（11/8）過後替北部、東半部帶來降雨。黃恩鴻表示，，溫度分佈上，北部、宜蘭19至26度，花蓮21至26度、中南部及台東19至30度，台灣本島要留意日夜溫差大，澎湖22至25度、金門19至26度、馬祖18至21度。東北季風也伴隨著，一直到週四，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，北部及東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨銀杏颱風今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，黃恩鴻說明，，再往後續的走向有不確定性，週四過後路徑往西過程中，都要特別注意。銀杏颱風目前登陸台灣的機率不大，不過黃恩鴻提醒，，如果東北季風晚來、颱風位置比較南邊，共伴可能會發生在海上，如果颱風位置比較北邊，迎風面北部、東半部就會出現較大雨勢，所以週三、週四台風轉向角度是關鍵。