除了要留意銀杏颱風的動態外，近期台灣各地氣溫也將有明顯下滑，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，東北季風今（4）日晚上增強，北台灣明日至週四（11/5至11/7）低溫下探19度；銀杏颱風則持續在台灣東南方往西北移動，週三（11/6）將減速，預估在週五（11/8）過後替北部、東半部帶來降雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明天天氣轉冷明顯　低溫跌破20度

黃恩鴻表示，今晚東北季風增強後，北部及東北部天氣轉涼，其它地區則是早晚較涼，溫度分佈上，北部、宜蘭19至26度，花蓮21至26度、中南部及台東19至30度，台灣本島要留意日夜溫差大，澎湖22至25度、金門19至26度、馬祖18至21度。

東北季風也伴隨著，一直到週四，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，北部及東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；週二、週三基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。

▲今晚東北季風增強後，北部及東北部天氣轉涼，中南部地區早晚溫差也較大。（圖／中央氣象署）
▲今晚東北季風增強後，北部及東北部天氣轉涼，中南部地區早晚溫差也較大。（圖／中央氣象署）
銀杏颱風可能有共伴效應　週末北東小心大雨

銀杏颱風今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，黃恩鴻說明，颱風目前穩定朝西北方移動，週三抵達台灣東南方後會減速、滯留，隨後通過呂宋島朝南海前進，再往後續的走向有不確定性，週四過後路徑往西過程中，「和台灣距離、進入南海是否往南掉、強度發展」都要特別注意。

銀杏颱風目前登陸台灣的機率不大，不過黃恩鴻提醒，颱風與北方的東北季風，可能有共伴效應，週五至週末影響台灣最大，如果東北季風晚來、颱風位置比較南邊，共伴可能會發生在海上，如果颱風位置比較北邊，迎風面北部、東半部就會出現較大雨勢，所以週三、週四台風轉向角度是關鍵。

▲東北季風在週四前會替北部、東半部帶來降雨，週末銀杏颱風影響，北東要小心更大的雨勢。（圖／中央氣象署）
▲東北季風在週四前會替北部、東半部帶來降雨，週末銀杏颱風影響，北東要小心更大的雨勢。（圖／中央氣象署）

銀杏颱風「週末最靠近台灣」！2地雨下最多　桔梗颱風恐接力生成

颱風最新動態整理！銀杏「路徑、強度、風雨、是否發警報」一次看

颱風生成趕進度！銀杏颱風後「還有熱帶擾動」　賈新興曝降雨熱區

銀杏颱風命名原因、意思！前身「玉兔」肆虐亞洲　2020年遭除名

關鍵字