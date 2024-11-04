除了要留意銀杏颱風的動態外，近期台灣各地氣溫也將有明顯下滑，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，東北季風今（4）日晚上增強，北台灣明日至週四（11/5至11/7）低溫下探19度；銀杏颱風則持續在台灣東南方往西北移動，週三（11/6）將減速，預估在週五（11/8）過後替北部、東半部帶來降雨。
明天天氣轉冷明顯 低溫跌破20度
黃恩鴻表示，今晚東北季風增強後，北部及東北部天氣轉涼，其它地區則是早晚較涼，溫度分佈上，北部、宜蘭19至26度，花蓮21至26度、中南部及台東19至30度，台灣本島要留意日夜溫差大，澎湖22至25度、金門19至26度、馬祖18至21度。
東北季風也伴隨著，一直到週四，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，北部及東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；週二、週三基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。
銀杏颱風可能有共伴效應 週末北東小心大雨
銀杏颱風今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，黃恩鴻說明，颱風目前穩定朝西北方移動，週三抵達台灣東南方後會減速、滯留，隨後通過呂宋島朝南海前進，再往後續的走向有不確定性，週四過後路徑往西過程中，「和台灣距離、進入南海是否往南掉、強度發展」都要特別注意。
銀杏颱風目前登陸台灣的機率不大，不過黃恩鴻提醒，颱風與北方的東北季風，可能有共伴效應，週五至週末影響台灣最大，如果東北季風晚來、颱風位置比較南邊，共伴可能會發生在海上，如果颱風位置比較北邊，迎風面北部、東半部就會出現較大雨勢，所以週三、週四台風轉向角度是關鍵。
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黃恩鴻表示，今晚東北季風增強後，北部及東北部天氣轉涼，其它地區則是早晚較涼，溫度分佈上，北部、宜蘭19至26度，花蓮21至26度、中南部及台東19至30度，台灣本島要留意日夜溫差大，澎湖22至25度、金門19至26度、馬祖18至21度。
東北季風也伴隨著，一直到週四，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，北部及東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；週二、週三基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。
銀杏颱風可能有共伴效應 週末北東小心大雨
銀杏颱風今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，黃恩鴻說明，颱風目前穩定朝西北方移動，週三抵達台灣東南方後會減速、滯留，隨後通過呂宋島朝南海前進，再往後續的走向有不確定性，週四過後路徑往西過程中，「和台灣距離、進入南海是否往南掉、強度發展」都要特別注意。
銀杏颱風目前登陸台灣的機率不大，不過黃恩鴻提醒，颱風與北方的東北季風，可能有共伴效應，週五至週末影響台灣最大，如果東北季風晚來、颱風位置比較南邊，共伴可能會發生在海上，如果颱風位置比較北邊，迎風面北部、東半部就會出現較大雨勢，所以週三、週四台風轉向角度是關鍵。