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▲中華隊本次亞洲盃資格賽15人名單中，在中國CBA打球的有4人，日本B. LEAGUE 有3人。國內職籃TPBL有7人，PLG有1人，陳盈駿、林庭謙、劉錚、林秉聖，在日本B. LEAGUE打球的阿巴西和游艾喆也回歸。（圖／中華籃協提供）

中華隊將在今年11月21日的亞洲盃男籃資格賽上，與香港男籃在台北和平籃球館進行交手，今（４）日中華籃協也公布15人大名單，旅外7名球員全數回歸，歸化球員高柏鎧也確定可以打，將以最強中華隊陣容應戰。中華隊本次亞洲盃資格賽15人名單中，在中國CBA打球的有4人，日本B. LEAGUE 有3人。國內職籃TPBL有7人，PLG有1人，陳盈駿、林庭謙、劉錚、林秉聖，在日本B. LEAGUE打球的阿巴西和游艾喆也回歸。根據籃協說法，李愷諺膝10月29日因半月板受傷傷退，10月31日選訓委員會決議建議兩位選手，11月3日教練決定選游艾喆。高柏鎧方面，在取得身分證、護照後，國際籃總於11月1日（周五）確認高柏鎧的參賽資格。