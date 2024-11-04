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佛光大學今（4）日舉行第8任校長就職典禮，不僅副總統蕭美琴特別賀電祝福，佛光大學董事長慈惠法師、佛光山系統大學總校長楊朝祥等皆到場祝賀。典禮開始後，由卸任代理校長林信華交棒給新任校長趙涵㨗，同時，就職典禮現場還展示AI科技，重現星雲大師的語言及勉勵話語，展現其智慧與精神。趙涵㨗畢業於美國普渡大學電機系，在國際學術界享有卓越成就，為AD科學指標細分項電子電機子領域，位居台灣排名前10的科學家。教育行政經驗豐富，曾任職東華大學、宜蘭大學校長，對台灣東部高等教育非常熟稔。經過校長遴選委員會推薦本校董事會，決議後報請教育部核准，任命成為佛光大學第8任校長。慈惠法師表示，佛光大學找到一位在高等教育上非常有經驗與成果的好校長，希望未來師生學習資源將會非常豐富，與國際接軌。佛光山住持心保和尚則表示，希望在佛光大學面臨招生與轉型之際，能帶領學校走出不同以往的治校風格，邁向世界。趙涵㨗表示，佛光大學現今面臨巨大的挑戰及轉型之際，期許自己能和大家攜手創造一個讓海內外學子喜悅的學習環境，一個可以自由發展自我的地方。更當場宣布佛光大學新學年度開始，大一免學雜費外，二到四年級政府補助多少，佛光就補助多少，十足展現高教公共化。趙涵㨗表示，將列出多項改革計畫，包含設計適合高齡和在職人士的教育方案，打造全齡教育，並與全台實驗教育高中合作，推動資源交流吸收實驗教育學生。同時善用佛光山海內外資源，精準招收來自佛教文化濃厚的國家的國際學生；導入人工智慧來協助校內各專業建立跨領域能力。此外，就職典禮現場也展示AI科技，重現星雲大師的語言與父親的勉勵，讓現場的與會者感受到跨越時空的暖心對話。他表示，星雲大師的智慧與精神，能夠透過現代科技得以再現，象徵著佛光教育精神的傳承和創新，打造涵養人才的典範大學，再創佛光大學新高峰。