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▲新加坡組屋政策讓人民都買得起房子。（圖／翻攝自臉書）

▲ 新加坡人民平均只要工作4.7年便可以買一套組屋，買房不是一個難以企及的夢想。（圖／翻攝自臉書）

▲新加坡有93.2%居住在組屋的家庭對自己的組屋感到滿意。（圖／翻攝自臉書）

組屋指的是公共房屋，在新加坡，建屋發展局承建的組屋為大部分（約達九成以上）新加坡人的住所，年輕人通常工作一段時間後都能負擔得起房子，與台灣普遍低薪資、高房價呈現鮮明對比。有「組屋之父」美譽的新加坡前建屋發展局局長兼現任墨睿設計事務所劉太格董事長，指出新加坡的組屋不是靠政府的補助與興建便可以成功，而是要有完善的城市規劃、融資生態系與社區發展，才能真正讓組屋制度永續發展。我國駐新加坡代表童振源指出，近期拜訪墨睿設計事務所的劉太格董事長，請益新加坡組屋發展的寶貴經驗，特別是如何啟動計劃與克服政治困難。劉太格董事長被尊稱為新加坡組屋之父，已經高齡86歲，1969至1989年在新加坡建屋發展局工作，前十年擔任總建築師、後十年擔任局長，共開發20個新城鎮和50多萬套住房，1989-1992年擔任新加坡城市重建局首席規劃師與局長。1992年後，劉大師離開公職到民間設計事務所擔任董事，2017年創立墨睿設計事務所，至今提供全球70個城市規劃服務，人口規模從幾十萬到一千兩百萬不等。劉大師說他不只是建築工程師、城市規劃師，更是社會工程師，組屋的開發要解決住房與居住環境問題，也要解決人民的生活機能、就業與交通問題，更要解決社會、城市、經濟與國家認同問題。童振源引述劉大師的言論說明組屋政策，首先，除了領導人的堅定意志與睿智之外，要有單一機構（建屋發展局）負責組屋政策規劃與執行，給予權力與課以責任，整合各單位資源、與利害相關者溝通、評估與負責工作成效、提供單一窗口服務人民。第二，要提出整體規劃方案，包括國家發展總計畫、區域計畫、社區計畫，進而興建組屋與完善社區生活環境。在劉大師的新城鎮規劃中，組屋僅佔全部社區規劃面積的45%，其他地區包括社區中心、美食中心、購物中心、商店、工廠、醫療、學校、交通及其他功能。童振源認為，劉大師的規劃要讓人民居住品質好、生活環境佳，更重要的是，在組屋周遭可以生活、運動、休閒、飲食、購物、工作、就學、就醫，便可以分散都市功能，讓城市均衡發展、降低交通需求與堵塞，也提供充足與穩定的勞動力給當地商店或工廠，進而提供當地居民生活所需與帶動整體經濟發展。第三，要從「付得起租金的窮人」開始推動，建構美麗舒適與生活工作兼具的組屋社區，建立人民對組屋的信心，再逐步擴大到銷售組屋。新加坡在1965年剛獨立時，約四分之三的居民住在擁擠和骯髒的破爛鐵房子佔屋。從1969年開始推動購地、安置到興建高樓組屋，很多民眾對組屋有疑慮，但在三年的成效展現後，很多民眾都迫不及待想要組屋。第四，要提出完善的融資生態系。新加坡政府會提供貸款及補貼給建屋發展局購買土地及蓋組屋，人民的部份薪水會存入中央公積金，以支付組屋頭期款及貸款給建屋發展局，再還給政府。但是，組屋價格一般都是遠低於興建成本，不能只靠國家無止境地補助組屋興建成本，這是無法永續的。在新城鎮的55%其他地區，建屋發展局可以將這些地方出租給美食中心、購物中心、商店、工廠，便可以獲得更高收入還債給政府，彌補組屋興建成本。同時，居住在組屋的當地人民有工作，商店與工廠可以聘到居住在組屋的員工，便可以促進當地經濟發展，政府便可以從人民徵收所得稅及從企業徵收營業稅，便可以再提供補助給建屋發展局興建更多組屋。第五，組屋的規劃也包括族裔融合的設計，依照新加坡族裔的比例入住組屋，以促進新加坡族裔融合與社會和諧穩定，團結內部力量發展國家。同時，人民在新加坡擁有房屋，便會強化他們對國家認同與向心力，積極工作償還貸款與促進經濟發展，奠定新加坡盛世基礎。