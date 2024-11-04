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▲飲食習慣與高血壓相關，若是鈉攝取過量，會導致血壓失控。（示意圖／ingimage）

本週四（11月7日）是二十四節氣中的立冬，宣告進補的時節正式到來，火鍋、薑母鴨、羊肉爐等鍋物是許多人進補首選，尤其火鍋深受喜愛。一名年約60歲女性原本有肥胖問題，透過飲食控制，2個月內雖成功瘦身8公斤，血壓卻異常飆升，甚至出現下肢水腫，經醫師進一步了解，才抓到元凶是火鍋湯底，因食用過量，才導致血鈉偏高。收治病例的初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍說，這名患者有高血壓，BMI為34，屬中度肥胖，經建議減重後，不過，該女體重雖下降，血壓卻持續上升，甚至高達160／90毫米汞柱，經詢問後得知，原來她看到網路資訊「吃辣有助減重」，加上天氣轉冷，前一陣子常把麻辣鍋當晚餐，導致鈉攝取過量、血壓失控。陳威龍解釋，，因麻辣鍋湯底含有大量油脂和調味料，且600ml湯底的鈉含量高達5000毫克左右，超出國健署建議的每日攝取量2400毫克的1倍以上，而過量鈉攝取會破壞體內鈉與水分平衡，進而增加心臟與血管負擔，提高高血壓、中風、心臟病等風險。對於減重，陳威龍提醒，正在減脂者若是因荷爾蒙問題導致肥胖，進補時需特別注意食材與荷爾蒙藥物的交互作用，而且無論是高血壓病人減脂中民眾，此外，陳威龍補充，節令儀式感在所難免，但立冬進補仍應遵循低脂、少鹽、少糖原則，並盡可能在2:1:1（2份蔬菜、1份澱粉、1份蛋白質）的餐盤原則下，維持營養素平衡，若進補食材及調味料難控制，，以免血糖波動、脂肪堆積。