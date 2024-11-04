本週四（11月7日）是二十四節氣中的立冬，宣告進補的時節正式到來，火鍋、薑母鴨、羊肉爐等鍋物是許多人進補首選，尤其火鍋深受喜愛。一名年約60歲女性原本有肥胖問題，透過飲食控制，2個月內雖成功瘦身8公斤，血壓卻異常飆升，甚至出現下肢水腫，經醫師進一步了解，才抓到元凶是火鍋湯底，因食用過量，才導致血鈉偏高。
收治病例的初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍說，這名患者有高血壓，BMI為34，屬中度肥胖，經建議減重後，每餐遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，且每次飯後都會到附近操場散步，2個月內便成功從80公斤減到72公斤。
不過，該女體重雖下降，血壓卻持續上升，甚至高達160／90毫米汞柱，經詢問後得知，原來她看到網路資訊「吃辣有助減重」，加上天氣轉冷，前一陣子常把麻辣鍋當晚餐，導致鈉攝取過量、血壓失控。
陳威龍解釋，辣椒素可促進代謝，但「吃辣」與「吃麻辣鍋」是兩回事，因麻辣鍋湯底含有大量油脂和調味料，且600ml湯底的鈉含量高達5000毫克左右，超出國健署建議的每日攝取量2400毫克的1倍以上，而過量鈉攝取會破壞體內鈉與水分平衡，進而增加心臟與血管負擔，提高高血壓、中風、心臟病等風險。
對於減重，陳威龍提醒，正在減脂者若是因荷爾蒙問題導致肥胖，進補時需特別注意食材與荷爾蒙藥物的交互作用，而且無論是高血壓病人減脂中民眾，立冬進補時，湯頭應盡量選擇蔬菜湯底，火鍋食材則應選擇優質蛋白質及原型食物，避免加工食品。
此外，陳威龍補充，節令儀式感在所難免，但立冬進補仍應遵循低脂、少鹽、少糖原則，並盡可能在2:1:1（2份蔬菜、1份澱粉、1份蛋白質）的餐盤原則下，維持營養素平衡，若進補食材及調味料難控制，至少要避免睡前4小時進補，或進補後記得運動，以免血糖波動、脂肪堆積。
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不過，該女體重雖下降，血壓卻持續上升，甚至高達160／90毫米汞柱，經詢問後得知，原來她看到網路資訊「吃辣有助減重」，加上天氣轉冷，前一陣子常把麻辣鍋當晚餐，導致鈉攝取過量、血壓失控。
陳威龍解釋，辣椒素可促進代謝，但「吃辣」與「吃麻辣鍋」是兩回事，因麻辣鍋湯底含有大量油脂和調味料，且600ml湯底的鈉含量高達5000毫克左右，超出國健署建議的每日攝取量2400毫克的1倍以上，而過量鈉攝取會破壞體內鈉與水分平衡，進而增加心臟與血管負擔，提高高血壓、中風、心臟病等風險。
對於減重，陳威龍提醒，正在減脂者若是因荷爾蒙問題導致肥胖，進補時需特別注意食材與荷爾蒙藥物的交互作用，而且無論是高血壓病人減脂中民眾，立冬進補時，湯頭應盡量選擇蔬菜湯底，火鍋食材則應選擇優質蛋白質及原型食物，避免加工食品。
此外，陳威龍補充，節令儀式感在所難免，但立冬進補仍應遵循低脂、少鹽、少糖原則，並盡可能在2:1:1（2份蔬菜、1份澱粉、1份蛋白質）的餐盤原則下，維持營養素平衡，若進補食材及調味料難控制，至少要避免睡前4小時進補，或進補後記得運動，以免血糖波動、脂肪堆積。
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