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▲日本出版社Comic Fire對外發出聲明，表示正在連載《大叔冒險者的千夜一夜》作品的漫畫家栗橋伸祐（Shinsuke Kurihashi），在今年9月就已經逝世。（圖／翻攝X@Comic Fire）

日本漫畫圈痛失英才！今（4）日日本出版社Comic Fire對外發出聲明，表示正在連載《大叔冒險者的千夜一夜》作品的漫畫家栗橋伸祐（Shinsuke Kurihashi），早在今年9月就已經逝世，而家屬已完成相關喪葬事宜，消息曝光也引發大批粉絲不捨。出版社「Comic Fire」編輯部表示，栗橋伸祐老師是在今年9月份，執筆創作《大叔冒險者的千夜一夜》（おっちゃん冒険者の千夜一夜）第19話的過程中逝世，出版社也對於栗橋老師的離世深感哀痛，真誠地祈求老師的靈魂能夠安息。」Comic Fire編輯部也提到，《大叔冒險者的千夜一夜》目前還有栗橋伸祐生前所繪製的最後一話，發行日程會在未來另行公布。栗橋伸祐過去以創作奇幻風格的漫畫闖出名堂，過去還有包含《狂熱電器店》、《央華封神》、《Nocturne夜想曲》等許多作品，有著許多忠實讀者，因此離世消息相隔2個月才正式公布，也讓大批粉絲不捨。