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根據瑞士洛桑管理學院（IMD）發布的《世界數位競爭力調查評比》，在全球64個主要國家及經濟體中，2023年新加坡的世界排名第3名、亞太地區排名第1名。新加坡一直是數位競爭力的世界優等生，在2019年與2020年世界排名第2名、亞太地區排名第1名，2021年世界排名掉到第5名、亞太地區排名掉到第2名，2022年回升到第4名、亞太地區排名回到第1名。新加坡的數位經濟發展由資訊通信媒體發展局（IMDA）負責、去年第一次發布《新加坡數位經濟報告》，上個月剛剛發佈第二本報告。根據報告，新加坡政府定義，數位經濟包括「資通訊產業」及「其他產業的數位化」。我國駐新加坡代表童振源表示，以總量而言，2023年新加坡數位經濟附加價值高達1,132億新幣，占國內生產毛額（GDP）的17.7%。數位經濟的重要性已經超過金融保險業，與製造業的比重相當。以成長率而言，從2018年至2023年，新加坡數位經濟的複合年均成長率（CAGR）為11.2%，是同時期GDP複合年均成長率（5.6%）的兩倍。童振源指出，在數位經濟對整體的貢獻當中，約三分之一直接來自資通訊產業的附加價值，另外三分之二來自其他經濟領域數位化的附加價值。2018年資通訊產業附加價值為202億新幣，2023年增長到363億新幣，占整體國內生產毛額5.7%，在2018年至2023年期間的複合年均成長率達到12.4%。2018年其他經濟領域數位化的附加價值為463億新幣，2023年增長到769億新幣，占整體國內生產毛額12.0%，在2018年至2023年期間的複合年均成長率達到10.7%。童振源說明，再分部門看，資通訊產業是新加坡經濟主要驅動力之一，2022-2023年該部門附加價值實質增長率為5.7%，是所有產業增長最快的產業，遠比經濟增長率要快四倍。除了營造業增長5.2%與其他服務業增長4.4%之外，其他產業增長率均低於2.3%；相較之下，新加坡經濟成長率為1.1%，而製造業甚至為負增長4.3%。童振源補充，若以特定部門的數位化附加價值來看，金融保險業的數位化附加價值最高，從2018年的245億美元增加到2023年的375億美元，複合年均成長率為8.9%。批發業的數位化附加價值增長率最高，從2018年的62億新幣增加到2023年的162億新幣，複合年均成長率高達21.2%。建築業與製造業的數位化附加價值複合年均成長率均領先金融保險業，分別達到16.9%與11.7%；但是這兩個產業的數位化附加價值均遠低於金融保險業，2023年分別只有8億新幣與86億新幣。童振源進一步指出，從2018年至2023年，新加坡數位經濟的附加價值增加467億新幣，資通訊產業貢獻達到161億新幣、34.5%、金融保險業數位化貢獻達到130億新幣、27.8%，兩者合計貢獻高達291億新幣、62.3%。也就是說，資通訊科技與金融科技發展是新加坡數位經濟發展的最大功臣。綜合而言，2023年新加坡的數位競爭力在全球是第3名、亞太地區是第1名，其數位經濟的增長率非常快速，超過六成的貢獻來自資通訊產業與金融科技發展。新加坡數位經濟的重要性已經超過金融保險業，與製造業的比重相當。再進一步看，從2020年至2022年的疫情提供新加坡非常良好機會推升數位經濟快速增長。從2019年至2022年新加坡數位經濟的附加價值複合年均成長率高達16.8%，占GDP的比重增加2.8個百分點；而疫情結束後的2023年，其增長率反而是負增長2.3%，占GDP的比重只維持在17.7%。