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福爾摩沙夢想家特別重磅邀請到日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami），在台灣及全球擁有眾多粉絲的她，首度登上職籃擔任開球嘉賓與一日啦啦隊成員。她表示非常期待見到台灣的粉絲，「加入籃球應援也是第一次，我會努力跟大家一起活力應援。」三上悠亞將化身一日Formosa Sexy，對於參與應援團隊既期盼又興奮的三上透露：「非常期待見到台灣的粉絲，加入籃球應援也是第一次，我會努力跟大家一起活力應援，共同為夢想家加油！」，同時在中場遊戲與球迷一起參與任務，增添現場活力與樂趣。此外，夢想家也將與三上悠亞推出限量聯名商品，詳細資訊請鎖定夢想家官方社群。夢想家將於11月9日下午2點30分，對上高雄全家海神，翌日同一時間交手新北國王，主場票券熱賣中，球迷朋友可於全台 ibon 機台及 ibon 售票系統購票，一同進場為夢想家應援！