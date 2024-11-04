陳子豪提出FA成中職本季第二人！中職官方今（4）日稍早宣布，中信兄弟詹子賢確定行使自由球員權利（FA），為中職本季自由市場的搶人大戰揭開序幕。沒想到，稍晚就有報導指出，兄弟陣中重砲陳子豪，也已經提交申請文件給兄弟球團，而他本人接受媒體訪問時，也證實：「已經簽了，想說時間到就行使了，當然是會想留在兄弟，但就是一切順其自然。」
兄弟2員大將面臨出走 掀起搶人大戰
在台灣大賽落幕後，中職官方公布自由球員名單，兄弟球團的名單備受矚目，其中共有5名球員符合資格。5人分別是詹子賢、黃鈞聲、陳子豪、謝榮豪及許基宏，其中詹子賢、陳子豪和許基宏被列為A級球員，同時傳出多支球隊對前2人有濃厚興趣。
談起行使自由球員權利（FA）一事，陳子豪說：「已經簽了也提申請，目前還沒收到通知，知道今天就要交申請了，想說時間到就是行使，畢竟中職不像國外會自然生效，當然還是希望可以拿到更好的合約。」陳子豪本季表現回春，出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，但敲出17轟，是個人生涯次高紀錄，並且在台灣大賽有開轟表現，是隊內重要長程火力。
被問到是否有和隊友相互討論，陳子豪表示：「大家也都是時間到就會提，沒有特別說什麼。當然是會想要留在兄弟，但現在就是順其自然。」除了陳子豪外，詹子賢也以確定行使自由球員權利，成為中職本季第一人。
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在台灣大賽落幕後，中職官方公布自由球員名單，兄弟球團的名單備受矚目，其中共有5名球員符合資格。5人分別是詹子賢、黃鈞聲、陳子豪、謝榮豪及許基宏，其中詹子賢、陳子豪和許基宏被列為A級球員，同時傳出多支球隊對前2人有濃厚興趣。
談起行使自由球員權利（FA）一事，陳子豪說：「已經簽了也提申請，目前還沒收到通知，知道今天就要交申請了，想說時間到就是行使，畢竟中職不像國外會自然生效，當然還是希望可以拿到更好的合約。」陳子豪本季表現回春，出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，但敲出17轟，是個人生涯次高紀錄，並且在台灣大賽有開轟表現，是隊內重要長程火力。
被問到是否有和隊友相互討論，陳子豪表示：「大家也都是時間到就會提，沒有特別說什麼。當然是會想要留在兄弟，但現在就是順其自然。」除了陳子豪外，詹子賢也以確定行使自由球員權利，成為中職本季第一人。