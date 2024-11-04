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▲中信兄弟外野手詹子賢將行使自由球員權利，未來動向成為球迷關注焦點。（圖／中信兄弟提供）

陳子豪提出FA成中職本季第二人！中職官方今（4）日稍早宣布，中信兄弟詹子賢確定行使自由球員權利（FA），為中職本季自由市場的搶人大戰揭開序幕。在台灣大賽落幕後，中職官方公布自由球員名單，兄弟球團的名單備受矚目，其中共有5名球員符合資格。談起行使自由球員權利（FA）一事，陳子豪說：「」陳子豪本季表現回春，出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，但敲出17轟，是個人生涯次高紀錄，並且在台灣大賽有開轟表現，是隊內重要長程火力。除了陳子豪外，詹子賢也以確定行使自由球員權利，成為中職本季第一人。