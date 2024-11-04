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宅經濟發燒，人氣公仔引發蒐集熱潮，各種療癒周邊商品買氣持續上升且價格水漲船高，業者看好公仔熱銷商機，從境外購入各款專屬限量的公仔娃娃，並透過實體店面或網路平台進行銷售。不過，財政部北區國稅局今（4）日透露，近日查獲業者在電商平台銷售日本動漫周邊商品及公仔，短漏報銷售額700萬餘元，除補徵營業稅額35萬餘元，並從重裁處罰鍰17萬餘元。北區國稅局指出，以營利為目的，採進、銷貨方式並利用網路銷售自行進口貨物的網路賣家，經核定為使用統一發票的營業人，應開立全額應稅發票予買受人，並依規定報繳營業稅。近期北區國稅局就查獲轄內營業人為使用統一發票的營業人，自111年起透過電商平台銷售日本動漫周邊商品及公仔，未依規定開立統一發票及報繳營業稅，經稽徵機關查獲短漏報銷售額700萬餘元，除補徵營業稅額35萬餘元，並依加值型及非加值型營業稅法第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重裁處罰鍰17萬餘元。國稅局表示，營業人銷售貨物應覈實開立統一發票，如有漏開統一發票情形，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，可適用稅捐稽徵法第48條之1規定，免予處罰。