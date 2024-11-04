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▲老爺酒店集團旅展現場攤位，天天排隊人潮爆滿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2024 ITF台北國際旅展今圓滿落幕。（圖／ITF台北國際旅展提供）

2024 ITF台北國際旅展今（4）日圓滿落幕，週末兩天衝出10萬、12萬人次造訪，拉高業績開紅盤。旅展真的比較便宜嗎？老爺酒店集團線上加實體旅展業績「連續3年突破2億」，最搶手「3,400元聯合住宿券」熱銷18,000張；寒舍集團實體旅展加上線上旅展、寒舍生活APP以及快閃櫃，整體總業績創「1億5,000萬」，台北喜來登十二廚及台北寒舍艾美探索廚房，兩強自助餐券衝出81000客驚人成績。官方透露，今年憑藉「3,400元聯合住宿券」、「2,080元聯合餐飲券」及「19,999元溫泉酒店聯賣住宿券」三款熱銷商品，四天旅展現場即累計業績突破一億元，較2023年成長約15%。其中，適用全台10家老爺、且效期長達一年半的「3,400元聯合住宿券」，今年更推出55歲以上持券入住，指定日期再享專屬優惠，果然吸引消費者揪團瘋搶熱銷18,000張，總金額高達6,100萬。老爺酒店表示，線上旅展將持續銷售至11月5日，今年業績最終可望上看2.2億元。旗下擁有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店的寒舍集團，旅展最後一天單日營業額再衝1,000萬；今年實體旅展四日業績累積達7,000萬、持平去年實體旅展業績。加上線上旅展、寒舍生活APP以及快閃櫃，整體總業績創下1億5,000萬、同樣持平去年同期。寒舍集團分析，今年餐券銷售冠亞軍分別是台北喜來登「十二廚自助餐券」，銷售突破46,000客，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」則銷售突破35,000客，銷售成績較去年有所成長。兩強自助餐券就衝出81,000客驚人成績；住宿部分「礁溪寒沐酒店」一泊二食雙人住宿券也銷售突破1800張。來不及搶購的民眾也別擔心，寒舍集團宣布線上旅展、台北艾麗線上旅展將持續銷售至11月12日可把握最後搶購機會。