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▲美國總統大選七大搖擺州民調一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

美國總統大選將在美國時間本周二(台灣時間11/6)舉行，本屆大選決戰七大關鍵搖擺州，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普在這些戰場州始終膠著，直到最後一刻，幾乎所有民調都在誤差範圍內。先由兩大綜合性民調指標ABC/FiveThirtyEight(538)、真清晰政治(RealClearPolitics)的統合民調模型數據來看，川普在亞利桑那州、北卡羅萊納州、喬治亞州等三州優勢明顯；值得注意的是，過去被認為屬淺藍搖擺州的內華達州，在兩份綜合型民調上都認為川普稍占優勢。賀錦麗方面則在藍牆密西根州和威斯康辛州稍微領先，至於最為關鍵19張選舉人票的賓州，雖皆由川普些微領先，但差距甚至都不超過0.3%，顯見膠著程度相當難猜測。賓州－ABC/FiveThirtyEight：川普47.9%VS賀錦麗47.7%；真清晰政治：川普48.3%VS賀錦麗48.0%密西根州－ABC/FiveThirtyEight：賀錦麗47.9%VS川普47.1%；真清晰政治：賀錦麗48.6%VS川普47.7%亞利桑那州－ABC/FiveThirtyEight：川普49.1%VS賀錦麗46.5%；真清晰政治：川普48.9%VS賀錦麗46.3%喬治亞州－ABC/FiveThirtyEight：川普48.6%VS賀錦麗47.1%；真清晰政治：川普49.3%VS賀錦麗47.4%北卡羅來納州－ABC/FiveThirtyEight：川普48.4%VS賀錦麗47.2%；真清晰政治：川普48.8%VS賀錦麗47.3%威斯康辛州－ABC/FiveThirtyEight：賀錦麗48.2%VS川普47.4%；真清晰政治：賀錦麗48.5%VS川普48.2%內華達州－ABC/FiveThirtyEight：川普47.9%VS賀錦麗47.3%；真清晰政治：川普48.5%VS賀錦麗47.5%《NOWnews今日新聞》為大家整理出多家民調機構以及媒體單位所做出的最終搖擺州民調結果圖，可看到雙方差距極度接近，幾乎全數搖擺州的調查都在誤差範圍內。先由雙方各自的優勢搖擺州來看，川普同樣在亞利桑那、北卡、喬治亞保持優勢，賀錦麗則無明顯優勢的搖擺州，被視為藍牆的密西根與威斯康辛在民調上呈現五五波，陽光帶的內華達也有同樣趨勢，從許多美媒的報導來看，賀錦麗原先在內華達具優勢的賭城拉斯維加斯等城區，甚至遜於2020年的拜登。最為關鍵的賓州，兩人最多差距不到2%，甚至有至少三份民調呈現平手，戰況撲朔迷離；值得注意的是，過去兩屆大選，川普的民調都有被低估的跡象，此次隱形川普選民是否會再度成為關鍵，將可驗證。