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▲欣巴巴事業董事長黃烱輝捐贈總計近千萬元的2輛水箱消防車予高雄市政府消防局。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.04）

為提升高雄地區消防戰力，為市民的生命財產安全提供更有力的保障，欣巴巴事業董事長黃烱輝捐贈總計近千萬元的2輛水箱消防車予高雄市政府消防局，今（4）日舉行捐贈儀式，高雄市長陳其邁、消防局局長王志平等人均出席見證。陳其邁表示，感謝民間力量無私奉獻，才得以加速消防車汰舊換新。隨著高雄市經濟與人口的持續增長，市府在消防設備的需求上也不斷增加，這筆捐贈將為未來的消防救援工作帶來顯著的幫助。欣巴巴事業董事長黃烱輝表示，作為高雄市民的一份子，希望能夠盡一己之力回饋社會，並盡企業之力支持城市的公共安全建設，達到拋磚引玉的正能量循環。他強調：「消防工作攸關市民的生命與財產安全，能夠通過捐贈設備來協助消防局的工作，是我們巴巴事業的榮幸。」此次欣巴巴事業董事長黃烱輝慷慨捐贈2輛水箱消防車，總計近千萬元，車上配備了先進的滅火與救援裝備，適合各種城市災害的應急處理。黃烱輝也建議，社區大樓地下室安裝充電樁必須三思，希望中央及地方政府能與消防單位多溝通研議，以確保人民安全及生命財產。未來，巴巴事業將持續以卓越品質與社會責任為核心，支持高雄市的公共安全與社會福祉，與市府攜手共建更安全的居住環境。