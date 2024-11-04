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▲國精化學公司投資新台幣20億元，在產業園區管理局台南分局台南產業園區新建安南廠，由該公司創辦人兼董事長蔡有涼(中)主持動土儀式，預計於114年第1季啟用，為我國電子高值化合成樹脂技術帶來新動能。(圖／產業園區管理局提供)

▲國精化學公司獲高雄市政府大型企業組幸福企業之殊榮，並由高雄市政府勞工局副局長陳石圍(左)頒發幸福企業標章及獎牌，以資鼓勵。(圖／產業園區管理局提供)

國精化學公司投資新台幣20億元，在經濟部產業園區管理局台南分局台南產業園區新建安南廠，預計於明(114)年第1季啟用，不僅可創造超過100個就業機會，年產值更有望增加新台幣50億元，並為我國電子高值化合成樹脂技術帶來新動能。經濟部產業園區管理局局長楊伯耕表示，坐落於高雄市永安區該管理局高屏分局所轄永安產業園區的國精化學公司，自民國67年成立以來，秉持「誠信、專業」的企業精神，專注於各項產品的研發創新，以因應多變的市場。楊伯耕說，國精化學公司並積極與該管理局高屏分局永安產業園區服務中心，舉辦淨零碳排相關政策推廣交流活動，也與工業技術研究院、金屬工業研究發展中心、高雄科技大學、正修科技大學等單位合作，以不斷提升產品、技術、研發與服務等各經營層面的硬實力。國精化學公司創辦人兼董事長蔡有涼指出，該公司旗下品牌「QUALIPOLY」和「Qualicure」的UV光固化材料，已行銷至超過40個國家和地區，包括亞洲多國、美洲、歐洲、非洲等地，而作為全球UV光固化材料前五大製造商之一的國精化學公司，經營超過20年後，再次超前部署擴大產能，乃決定投資超過新台幣20億元，在經濟部產業園區管理局台南分局台南產業園區新建安南廠，預計於明(114)年第1季完工啟用，不僅可創造超過100個就業機會，年產值更有望增加新台幣50億元，為我國電子高值化合成樹脂技術帶來新動能。蔡有涼說，國精化學近期更積極投入環境、社會責任及公司治理(ESG)的推動，該公司於今(113)年初參與教育部體育署的「運動企業認證」，並獲教育部長頒授證書。此外，今(113)年也首次參加高雄市政府的「小勞雄福企、溫暖心城市」幸福企業評選，獲大型企業組幸福企業標章之殊榮，並由高雄市政府勞工局副局長陳石圍頒發幸福企業標章及獎牌，以資鼓勵。蔡有涼並指出，國精化學計劃繼續深化產學合作，並投入新技術開發，以因應快速變化的市場需求，且已與工研院、高雄科大及金屬工業中心等機構聯手，共同推動淨零碳排及高值化產品的研發，相信隨著安南廠區的落成啟用，期盼進一步帶動我國上下游相關產業發展，為區域經濟創造更大的附加價值。