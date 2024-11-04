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劉德華遇到康芮颱風，原本主辦單位要照常舉辦，後來在北市府「溝通」下在開唱前3小時取消，引發歌迷對北市府的不滿，主辦單位宣布改期之後才平息。台北市長蔣萬安表示，未來市府轄下場館合約將增訂「颱風條款」，但也引發不同的議論。北市府上周三晚上宣布隔天停班停課，但主辦單位卻宣布演唱會照常舉辦，這應該是史上頭一遭，以往只要宣布停班課，類似活動幾乎都一律停辦。但在北市府周三做決定時，全台只有台北市未達停班課的標準，但基於北北基桃一體的考量，所以北市府「料敵從寬」決定一起放假。從整個事件的脈絡來看，主辦單位當下照常舉辦的決定，其實並無太大的不妥，只是隔天的風雨超乎預期，所以引發了外界的質疑。蔣萬安也因此指示北捷向主辦單位「溝通」，希望能取消演唱會，未來也要在合約中增訂颱風條款，包括大小巨蛋、北流等所有市府轄下場館都要納入。蔣萬安每逢颱風就變成「最帥市長」，臉書留言稱讚聲不斷，而那些颱風假幾乎都是錯放，讓市民有撿到假的小確幸。康芮颱風算是蔣萬安上任之後第一次歪打正著，蔣萬安就立刻「硬起來」對華仔演唱會指手化腳，但若是這次颱風假像之前的「山陀兒」那樣「雷聲大，雨點小」，蔣萬安還會是相同的態度嗎？政府放颱風假是為了民眾的安全，但法律上其實沒有太大的強制力。根據《勞基法》的規定，颱風假老闆可以不給員工薪水，只是不能記曠職、扣薪，而員工假若上班，也不必多給加班費，但實務上多數老闆都會正常給薪，上班的多半也有加班費。也就是說，颱風假並沒有真正的強制力，也不是要讓所有的社會活動完全停擺。最簡單的例子是，在颱風假時公車、捷運也都照常運作，只有在風力超過一定的標準時才會停駛。由於網路輿論的壓力，越來越多的行業不敢在颱風假時要求員工上班，連ubereat也都休息，但少數正常營業的大賣場，卻總是人滿為患，市府也從來不會有任何意見。「颱風」辦演唱會跟「颱風假」辦演唱會，其實是不同的概念，「颱風條款」跟「颱風假條款」也是兩回事。蔣萬安希望保護市民安全的初衷或許是好的，但也別忘了自己到底放錯了多少假，真的不必以「作之君、作之師」的姿態，對經濟活動指指點點。以這次華仔演唱會來說，主辦單位雖然宣布照常舉辦，但也提供了退票的選擇，並非完全不顧歌迷的安全；而歌迷在考量是否前往時，本來也就該對自己的安全負責。演唱會辦不辦、歌迷去不去，本質上是契約的行為，只要契約公平合理，公權力真的不必強插一手。當然，主辦單位也應該要考慮到，若真的有歌迷出事，自己雖沒有法律責任，也還是有道義責任。氣象預報會失準，各地政府颱風假也經常錯放，蔣萬安既然管不了颱風的大小，就不必把自己當成神、把颱風假當成神諭。讓上帝的歸上帝、凱薩的歸凱薩、市場的歸市場，市府只要做好自己該做的事，儘可能保障市民的安全，盡到所有提醒與告知的義務即可，至於「颱風假條款」真的大可不必了。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com