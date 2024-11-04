2024明台產險中華職棒頒獎典禮，今（4）日晚間18點30分在台北萬豪酒店盛大舉辦，將揭曉年度最佳進步獎、年度新人王還有年度MVP等三大獎項的得主。而率先頒發的是年度最佳進步獎，由樂天桃猿終結者陳柏豪獲獎，在轉戰樂天後，獲得大量出場空間，在季初投手群遭遇傷兵潮時挺身而出，成為隊上相當重要的終結者，並以29次救援成功奪下救援王，獲獎實至名歸。
年度最佳進步獎入圍者：莊昕諺、陳柏豪、曾頌恩
陳柏豪今年轉隊至樂天桃猿，成為隊上相當重要的終結者，後援出賽52場，投球局數52.2局， 最後以29次救援成功奪下救援王，今年在新球隊找到自己的一片天，成長幅度大家有目共睹。
其餘最佳進步獎的入圍者有樂天的陳柏豪以及中信兄弟曾頌恩。樂天牛棚投手莊昕諺投出生涯年，本季出賽50場，共44.1局的投球，拿下6勝1敗、11次中繼成功，防禦率3.45，每局被上壘率1.29。另一方面，曾頌恩今年有著明顯蛻變，長打為球隊貢獻良多，今年112場出賽，總計392打數、119支安打、10支全壘打、52打點，打擊率0.304、長打率0.441晉升為中信兄弟不可或缺的重砲手。
在頒獎前，陳柏豪說：「其實真的非常謝謝自己，一直都沒有放棄，我一直很努力，不管是練球，還是教練跟我說了什麼，一直努力成為他們心中想像那個投手。一路走來，很謝謝教練團和隊友，幫助了我很多，自己沒想過會這樣。」
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陳柏豪今年轉隊至樂天桃猿，成為隊上相當重要的終結者，後援出賽52場，投球局數52.2局， 最後以29次救援成功奪下救援王，今年在新球隊找到自己的一片天，成長幅度大家有目共睹。
其餘最佳進步獎的入圍者有樂天的陳柏豪以及中信兄弟曾頌恩。樂天牛棚投手莊昕諺投出生涯年，本季出賽50場，共44.1局的投球，拿下6勝1敗、11次中繼成功，防禦率3.45，每局被上壘率1.29。另一方面，曾頌恩今年有著明顯蛻變，長打為球隊貢獻良多，今年112場出賽，總計392打數、119支安打、10支全壘打、52打點，打擊率0.304、長打率0.441晉升為中信兄弟不可或缺的重砲手。
在頒獎前，陳柏豪說：「其實真的非常謝謝自己，一直都沒有放棄，我一直很努力，不管是練球，還是教練跟我說了什麼，一直努力成為他們心中想像那個投手。一路走來，很謝謝教練團和隊友，幫助了我很多，自己沒想過會這樣。」