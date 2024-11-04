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▲拚戰整年繳出優異成績，年度最佳進步獎入圍者分別是樂天桃猿莊昕諺、陳柏豪以及中信兄弟曾頌恩。（圖／中華職棒提供）

2024明台產險中華職棒頒獎典禮，今（4）日晚間18點30分在台北萬豪酒店盛大舉辦，將揭曉年度最佳進步獎、年度新人王還有年度MVP等三大獎項的得主。陳柏豪今年轉隊至樂天桃猿，成為隊上相當重要的終結者，後援出賽52場，投球局數52.2局， 最後以29次救援成功奪下救援王，今年在新球隊找到自己的一片天，成長幅度大家有目共睹。其餘最佳進步獎的入圍者有樂天的陳柏豪以及中信兄弟曾頌恩。樂天牛棚投手莊昕諺投出生涯年，本季出賽50場，共44.1局的投球，拿下6勝1敗、11次中繼成功，防禦率3.45，每局被上壘率1.29。另一方面，曾頌恩今年有著明顯蛻變，長打為球隊貢獻良多，今年112場出賽，總計392打數、119支安打、10支全壘打、52打點，打擊率0.304、長打率0.441晉升為中信兄弟不可或缺的重砲手。在頒獎前，陳柏豪說：「