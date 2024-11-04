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▲詹姆斯范德比罹癌後樣子明顯變得比較瘦，老態也已經難以遮掩。（圖／摘自IG）

▲《戀愛世代》曾廣受歐美年輕觀眾歡迎，劇中主角都成為當紅偶像。（圖／摘自IG）

▲詹姆斯范德比（後排左二）之前還帶家人遊埃及，雖然還在抗癌中，仍然玩得很開心。（圖／摘自IG）

曾經迷倒無數歐美少女的影集《戀愛世代》男主角詹姆斯范德比，自曝罹患大腸直腸癌，儘管如此，他還是對病情保持樂觀，透露自己有逐步的接受治療，並沒有太多的焦慮。與當年在戲裡的帥氣模樣相較，他的樣子明顯變削瘦，也現老態，和在戲裡對他有好感的前「湯嫂」凱蒂荷姆斯依然亮麗的外型相比，真的令粉絲有些感慨。《戀愛世代》描述小鎮上對於電影很感興趣的少年詹姆斯，一直和鄰家女孩凱蒂維持友好的關係，凱蒂心裡很喜歡他，他卻對有著神祕過去的轉學生蜜雪兒威廉絲有好感。俊男美女之間青澀卻又曲折的戀情，抓住年輕觀眾的心，當年大受歡迎，幾位主角的人氣都大爆發，就算在20多年後的現在，還是讓人難以忘懷，對幾個主要演員的演藝圈發展持續關心。那時詹姆斯范德比身為第一男主角，自然極受矚目，挑大梁主演的電影《主力難當》美國也有不錯的票房，可是之後在大小銀幕的發展就沒有特別亮眼，只能算是持續有演出機會，就談不上大紅大紫。反而是凱蒂荷姆斯，不只有機會拍到李安、山姆雷米等名導的電影，和湯姆克魯斯的戀情更是受到全球關注，兩人生了女兒舒莉卻是離婚收場，舒莉跟著凱蒂在紐約生活，母女常在路上被拍到時尚、搶眼的模樣。詹姆斯范德比則和兩任妻子生了6個小孩，所以不能在此時倒下。他之前還帶著妻兒暢遊埃及，對於充滿歷史文化的當地印象深刻，影迷們祈禱他的病況真如自己所言的那麼樂觀，能夠有完全康復的一天。