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▲近年來小學生的回家作業，常常連家長都被考倒。（示意圖／翻攝pixabay）

脫離學校之後，許多家長看到小朋友的作業都常常被考倒，尤其數學更是成為家長最頭痛的科目。而律師林智群今（4）日在粉專上分享了一道「最難三年級壓軸題」，題目是：「axa=6，axb=18，bxb=？」結果意外引發解題熱潮，隨後更有聰明網友認為，這題其實不難，並提供了小學生邏輯的解答。林智群在粉專「林智群律師（klaw）」發文，並附註「a是多少不是重點」、「b是多少也不是重點」，如果真的用開根號那就更麻煩了」，更笑稱：「這個應該用心算5秒就可以解出來了吧？」不少網友加入討論，有人開玩笑說：「這是大陸的三年級嗎？現在我們這邊小學三年級有教到代數？」更有網友笑稱：「5秒心算？我用計算機都要好幾秒！」甚至有人表示：「幸好我畢業了，否則頭髮都要白了！」看到題目後，就有一票網友陸續投降，「心算5秒？強喔！5秒我用計算機才有辦法」、「這是大陸的三年級嗎？現在我們這邊小學三年級有教到代數？」「嗯…不會算，數學通通還老師了」、「我用計算機，但超過10秒了」。但也有人表示，「b=3a代回去解就好了」、「而已，不需要開根號！」其中更有人列出以及計算過程，「第一式到第二式說明：4，以上才是國小的標準思維解法」、「b是a的3倍，而B平方是A平方的9倍，所以答案是54」。