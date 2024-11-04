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世界12強棒球賽，韓國隊尋求自2015年首屆賽會後再度稱霸，13日開幕戰就將對上地主中華隊，回顧本季KBO韓國職棒「打優於投」的現象，打擊方面可能帶給中華隊投手莫大壓力，其中21歲巨砲金倒永，本季繳出38轟、40盜提前預約年度MVP最引人關注。近年韓國隊進行世代交替，為2026年世界棒球經典賽和2028年洛杉磯奧運作準備，這次12強集訓名單公佈，更直接在新聞稿中表明，本屆參賽目的是，「幫助未來領導韓國棒球的年輕球員增強在更高水平的國際比賽中的競爭力。」因此成員多以20多歲球員為主，打線較杭州亞運更堅強。上個月剛滿21歲的金倒永是起亞虎2022年選秀的首輪指名，只花不到3年就在本季在締造韓職史上第9次30轟30盜紀錄，這也是韓職相隔24年來首度有本土球員再次觸碰此紀錄，且只差2轟就成為史上第2位單季「40-40」的球員，讓他成為年度MVP的熱門人選。金倒永不僅打擊優，更是名快腿，本季盜壘成功率高達90.9%，跑回143分打點為韓職新紀錄，只不過司職三壘手的他有30次失誤守備失誤，而本季12強將是他首次參加的一級國際賽會，此外，三星獅外野手具滋昱也有單季39轟，LG雙子文保景和培證英雄宋成文，打擊率都在3成以上，韓國打線相當有威脅性。韓國王牌投手郭彬被視為台韓大戰的先發熱門人選，儘管他在今年韓職季後賽表現不佳，被評為「大賽表現較弱的投手」，但2日於高尺巨蛋對古巴的熱身賽中，用16球投2局被敲1安無失分，他對自己相隔約1個月實戰登板表現感到還不錯，有過去年經典賽、杭州亞運等國際賽經驗。郭彬本季韓職出賽30場，繳出15勝9負、防禦率4.29，看似不低，但今年韓職重啟「彈力球」，他的數據較整體投手防禦率4.9以上還優，加上球速快優勢，最快可達155公里，本季主投167.2局僅被敲11轟，頗具壓制力，只是四壞球率高，控球有些隱憂。本屆韓國隊投手戰力評級Ａ，儘管同為15勝的韓職勝投王元兑仁未能來台，不過整體投手狀態不錯；打擊、守備評級B+，重砲具滋昱在比賽中膝蓋受傷、23歲快腿新星金智讚腳踝受傷退出，賽前遭遇傷病潮，甚至由於外野缺人，守二壘的申旼宰還臨時被調去中外野支援。南韓與古巴的2場熱身賽分別以2：0、13：3拿下勝利，6日和尚武隊再打1場後，8日抵達台灣備戰，10日與味全龍進行官辦熱身賽，13日就將上演台韓大戰。