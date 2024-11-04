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新北市三重大都會公園疑似出現「暴露狂」！民進黨新北市議員彭佳芸今（4）日在臉書揭露，昨天晚間8時許，一對母女在新北市大都會公園散步時，突然冒出一名全裸男子，母女見狀嚇壞放聲大叫，該名裸男還作勢追逐，直到其他民眾發現後男子才拔腿逃跑。三重警方獲報後表示將加強巡邏，並調閱監視器追緝男子到案。彭佳芸指出，昨晚8時許，該母女在三重大都會公園內散步，豈料卻在二重側人煙較少的地方遇到全裸暴露狂，對方聽到女孩尖叫聲後竟還追逐母女，直到其他民眾出現喝止，暴露狂才狂奔迅速翻過河堤，往先嗇宮方向逃逸無蹤。彭佳芸表示，遭性騷的母女稱，該名暴露狂躲在暗處年約40至50歲，目前已將相關資訊轉交高灘處、警察局，要求警衛加強巡邏，也請警方清查附近有無可疑人士。三重分局表示，尚未接獲民眾報案，警方已與高灘處加強聯繫，積極追查該名男子到案，並將加強巡邏以防類似狀況再度發生。