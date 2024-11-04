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▲黃子韜（左）近日公開和徐藝洋（右）的婚禮規劃。（圖／《跟我走吧》官方微博）

前EXO成員黃子韜，過去和旗下女藝人徐藝洋緋聞不斷，不過雙方一直到今年7月才公開戀情，日前黃子韜也公開自己浪漫求婚徐藝洋的片段，閃瞎一票粉絲，而求婚成功的他，近日也被粉絲追問什麼時候要舉辦婚禮，黃子韜也鬆口回應：「明年吧！」更開心表示要邀請粉絲入席，其中一桌還要特別留給嗑他們這對CP的粉絲，讓徐藝洋傻眼痛罵：「你有病吧！」回顧黃子韜當時浪漫求婚的場景，現場除了粉色鮮花外，還有城堡裝飾、鋪著粉色地毯的階梯，畫面看起來相當唯美、浪漫。黃子韜更是以一身純白西裝現身，緩緩牽著戴眼罩的徐藝洋入場，等徐藝洋拿下眼罩後就深情告白：「從妳走進我生命裡，決定陪著我的時候，我就心裡其實早就已經有了最好的答案。」最後在徐藝洋點頭後兩人更是相擁親吻，幾乎是強制給粉絲餵糖。而日前黃子韜在直播中坦言，自己年輕時就曾允諾結婚會邀請粉絲：「當我真辦婚禮的時候，我也會準備兩個圓桌，讓我的粉絲坐在桌子上，跟我們一起吃飯，把這份幸福傳遞下去。」也會抽籤已經有老公、小孩，或是渴望愛情的粉絲參加。不只如此，天真的黃子韜還透露先前有和徐藝洋討論，希望一桌邀請他的粉絲、一桌邀請徐藝洋的粉絲，接著又要再開一桌邀請兩人的CP粉，讓徐藝洋忍不住痛罵：「你有病吧。」不過網友們倒是樂見其成，紛紛加入黃子韜天馬行空的行列：「為了這個席，我可以連夜成為你們CP粉」、「他是會安排的，知道把CP粉放中間，勸架。」