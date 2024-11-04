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隨著AI人工智慧技術的快速發展，雙語教育也邁入數位科技的新時代。由臺北市立大學雙語教學研究中心主辦，中華民國師資培育與教育學會承辦的「AI協作雙語教學研習」座談會，10月起在全國各地展開。11/9將與文藻外語大學雙語教學研究中心共同主辦高雄場活動，將由多位雙語教育的專家學者，共同分享如何運用AI技術幫助學生提升雙語能力。AI協作雙語專家王冠程分享如何將AI技術與語文教育深度結合，幫助學生提升雙語能力。王冠程表示，以英文寫作為例，傳統的教學方式常常無法及時提供學生個別化的反饋。而通過AI技術，幫助每位學生建立專屬的個人語言模型，這樣學生可以根據自身的進步情況得到針對性的反饋，不僅提升文法和字彙能力，更能強化段落組織與內容架構的掌握，並且提供強化英文閱讀九大素養的AI人工智能訓練系統，此套系統已在全台如高雄中學、政大附中、新竹曙光中學等等多所高中與大專院校，實際運行並取得優異的成績。座談會內容，除了王冠程教授「Al時代的英語寫作力，建立個人語言模型的重要性」外，還包括國立台北教育大學教授楊啟文「TPR教學法運用於雙語體育教學活動設計」中華民國師資培育與教育學會雙語部主任吳國誠「Al輔助雙語體育教學-目標語言提取與實踐學習方法」。臺北市立大學雙語中心執行長劉述懿表示，雙語中心的目標是將最先進的AI技術應用於雙語教育，幫助台灣學生提升英語能力，增強他們在國際上的競爭力。座談會除了都會地區外，也規劃前往離島、東部等地區，將AI雙語教學的成果帶到更多需要的地方。