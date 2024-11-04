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「2024明台產險中華職棒頒獎典禮」於今（4）日晚上6點30分在台北萬豪酒店盛大舉辦，中華職棒會長蔡其昌出席頒獎典禮，會長致詞時，特別向球迷報告3件事，首先大巨蛋場次增加至29場，第二件事為八角塔男聲合唱團將前往中南部巡迴，第三件事，聯盟正在積極趕製12強中華隊黑色帽T，引起全體球迷的歡呼。在頒獎典禮正式開始前，蔡其昌表示，聯盟正與台北市政府溝通，力爭增加大巨蛋的賽事場次，確認明年大巨蛋檔期將可再增加3週共9場次，從原本20場增加至29場，且明星賽、季後賽、台灣大賽日程全數保留。蔡其昌指出，若世壯運（世界壯年運動會）的場次不多，北市府將考慮釋出場地，聯盟也樂見其成。其次，針對八角塔男生合唱團的精彩演出，蔡其昌透露，該表演受到廣大迴響，明年計劃在台灣中部及南部地區加演，讓更多球迷感受到棒球的魅力。第三項，為回應球迷對黑色帽T的熱烈需求，蔡其昌表示，這款由陳傑憲、陳晨威等選手穿著的黑色帽T因數量有限而迅速售罄，聯盟目前正積極趕製，預計兩天內將推出加購通知，滿足球迷對於這款人氣商品的購買需求。今年中職創下空前成績，年度總入場人數高達276萬人，明星賽兩天吸引了6萬人觀賽，為職棒34年來前所未有的盛況。蔡其昌特別感謝各球團和熱情球迷的支持，並表示將繼續努力，推動中職向更高峰邁進。